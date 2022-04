Підкорили весь світ: українські письменники, яких читають за кордоном

Сучасні українські письменники, яких читають у всьому світі.

Попри намагання радянської влади знищити нашу культуру, вона продовжує розвиватися й підкорювати весь світ.

Талановиті українські письменники — голос сучасної України, який чутно в усіх куточках світу.

Їхні твори видають багатьма мовами, їх цитують та хвалять міжнародні критики.

Саме завдяки митцям слова світ з кожним днем усе більше починає поважати нашу націю.

Ранок у Великому Місті забрав добірку українських письменників, які підкорили серця читачів по всьому світу.

Українські письменники, що прославилися на весь світ

Марія Матіос

Талановита письменниця з Чернівців уміє завоювати любов читачів з перших сторінок своїх творів.

Марія Матіос тричі ставала переможницею премії “Книжка року”, однак поки не збирається зупинятися на досягнутому.

Її культовий роман “Солодка Даруся”, що видавався англійською, французькою, польською, хорватською, німецькою та італійською мовами, став справжнім шедевром нової української літератури.

Марія настільки віртуозно володіє словом, що під час читання її книжок можна відчути біль головних героїв на фізичному рівні, який встромлюється в саме серце, немов кинджал.

Саме за це її й полюбили в усьому світі.

Ірена Карпа

У творчому доробку талановитої письменниці, журналістки та телеведучої 14 книжок, кожна з яких має свою особливу атмосферу.

Її дебютний роман “Знес паленого” для багатьох українців став справжнім літературним відкриттям, однак це був лише початок творчої кар’єри Карпи.

Книжки молодої письменниці видавалися польською, чеською, болгарською.

З кожним роком популярність мисткині лише зростала.

У 2019 році її роман «Добрі новини з Аральського моря» став найпопулярнішою книгою міжнародного фестивалю “Книжковий Арсенал”.

Читачі цінують Карпу за гостроту слова та щиру правду, якої вона не боїться.

Оксана Забужко

Письменниця, що відійшла від класичних стандартів та зуміла вразити читачів відвертістю, епатажністю й глибиною своїх творів.

Оксана Забужко майстерно описує всі проблеми сучасних жінок, не оминаючи гендерних проблем.

У 2020 році письменниця стала переможницею премії “Книга року ВВС” зі своїм романом “Планета Полин”, у якій зобразила епоху, що потерпає від кризи гуманізму.

Забужко руйнує всі шаблони й міфи, збиває з пантелику своїми авторськими зворотами в сюжетах книг та надихає читачів.

Варто зазначити, що твори письменниці переклали на понад 20 мов, а в театрах європи часто можна побачити вистави, поставлені за її літературними шедеврами.

Сергій Жадан

Його називають одним із найвпливовіших письменників України, і не дарма.

Роман Жадана “Ворошиловград” став своєрідним дзеркалом 90-х років, коли зворушливі історії кохання часто розгорталися на тлі рейдерства й бандитизму.

Книгу не залишили без уваги за кордоном. Найпрестижніші світові видання The New Yorker та The New York Times публікували рецензії на роман.

“Ворошиловград” видавали в Угорщині, Польщі, Франції, Білорусі, Італії, Латвії та США.

Талановитий Сергій має хист і до віршів, у яких він майстерно описує кохання, відчай, біль та надію.

Юрій Винничук

Його називають батьком чорного гумору в українській літературі та справжнім авантюристом.

У творах Винничука багато іронії, гротеску, пародії та гумору, за які письменника так люблять віддані читачі.

Митець отримав винагороду на премії “Книга року ВВС” та свої романи “Танго смерті” та “Весняні ігри в осінніх садах”.

З кожним роком популярність Винничука набирала обертів: його книжки видавалися в Канаді, Німеччині, Польщі, Сербії, США, Франції, Хорватії, Чехії, Англії та Аргентині.

Андрій Курков

Майстер слова й детективів, сюжети яких затягнуть навіть найледачіших читачів.

Одна з найвідоміших книг автора — “Пікнік на льоду” видана накладом у 150 000 примірників.

Такі шалені цифри — рідкість для сучасних українських письменників.

Він уміє писати про злочини й історію та підбирати слова, що надовго залишаться в пам’яті читачів.

Книги Андрія перекладень аж 36 мовами, на них пишуть рецензії найвідоміші світові критики, однак це далеко не кінець його літературної кар’єри.

Попереду ще багато звершень.

Юрій Андрухович

Ім’я цього автора вже давно звучить в усьому світі.

Саме Андруховича називають зачинателем сучасної української літератури, яка стала популярною за кордоном.

Письменник обрав один із найактуальніших стилів літератури — постмодернізм, і не прогадав.

Книги Андруховича перекладають польською, німецькою, угорською, фінською, шведською, іспанською, чеською, словацькою, хорватською, сербською мовами та навіть есперанто.

Шалену популярність автор отримав після написання романів “Перверзія” та “Рекреації”, що стали культовими й поза межами України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про жінок, які завзято боролися за незалежність України.

Головне фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.