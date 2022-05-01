Турбота про братів наших менших: як допомогти тваринам в умовах війни

Добірка сервісів для допомоги тваринам під час бойових дій.
Війна стала справжнім шоком для багатьох українців.
Однак важко зараз не тільки людям, а й тваринам.
Наші маленькі пухнасті друзі неабияк потребують підтримки у такі непрості часи, адже більшість із них залишилися просто неба без господарів та їжі.
Саме наша доброта й небайдужість можуть їх врятувати.
Розповідаємо, які сервіси допомагають тваринам під час війни.
Добірка корисних сервісів для допомоги тваринам в умовах бойових дій
- Сервіс UAnimals допоможе знайти інформацію про те, як кожен може допомогти покинутим тваринам. Платформа також збирає кошти на допомоги пухнастикам в Україні.
- Організація ЗооПатруль від початку повномасштабної війни врятувала тисячі тваринок, що опинилися в небезпеці. Щодня небайдужі волонтери годують бездомних братів наших менших та визволяють зачинених тваринок у Києві.
- Умови перетину кордонів та перебування з тваринами в різних країнах допоможе відстежити платформа Peta.org.uk.
- Власники тваринок також можуть скористатися корисним чатом підтримки, у якому всі охочі мають змогу отримати онлайн-консультацію ветеринара, знайти інформацію про переїзд, житло та відкриті зоомагазини в Україні, а також звернутися за консультацією з будь-якого питання.
- Віддалену ветеринарну допомогу можна отримати й у Telegram-каналі Veterinary Help.
Піклуймося одне про одного! Ми неодмінно переможемо!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знайти загублену тварину за допомогою додатка в смартфоні.
Фото: Pexels