Турбота про братів наших менших: як допомогти тваринам в умовах війни

Добірка сервісів для допомоги тваринам під час бойових дій.

Війна стала справжнім шоком для багатьох українців.

Однак важко зараз не тільки людям, а й тваринам.

Наші маленькі пухнасті друзі неабияк потребують підтримки у такі непрості часи, адже більшість із них залишилися просто неба без господарів та їжі.

Саме наша доброта й небайдужість можуть їх врятувати.

Розповідаємо, які сервіси допомагають тваринам під час війни.

Добірка корисних сервісів для допомоги тваринам в умовах бойових дій

Сервіс UAnimals допоможе знайти інформацію про те, як кожен може допомогти покинутим тваринам. Платформа також збирає кошти на допомоги пухнастикам в Україні.

Організація ЗооПатруль від початку повномасштабної війни врятувала тисячі тваринок, що опинилися в небезпеці. Щодня небайдужі волонтери годують бездомних братів наших менших та визволяють зачинених тваринок у Києві.

Умови перетину кордонів та перебування з тваринами в різних країнах допоможе відстежити платформа Peta.org.uk.

Власники тваринок також можуть скористатися корисним чатом підтримки, у якому всі охочі мають змогу отримати онлайн-консультацію ветеринара, знайти інформацію про переїзд, житло та відкриті зоомагазини в Україні, а також звернутися за консультацією з будь-якого питання.

Віддалену ветеринарну допомогу можна отримати й у Telegram-каналі Veterinary Help.

Піклуймося одне про одного! Ми неодмінно переможемо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знайти загублену тварину за допомогою додатка в смартфоні.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.