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ICTV Ранок 01.05.2022 15:30
01.05.2022 15:30
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Турбота про братів наших менших: як допомогти тваринам в умовах війни

Турбота про братів наших менших: як допомогти тваринам в умовах війни

Добірка сервісів для допомоги тваринам під час бойових дій.

Війна стала справжнім шоком для багатьох українців.

Однак важко зараз не тільки людям, а й тваринам.

Наші маленькі пухнасті друзі неабияк потребують підтримки у такі непрості часи, адже більшість із них залишилися просто неба без господарів та їжі.

Саме наша доброта й небайдужість можуть їх врятувати.

Розповідаємо, які сервіси допомагають тваринам під час війни.

Добірка корисних сервісів для допомоги тваринам в умовах бойових дій

  • Сервіс UAnimals допоможе знайти інформацію про те, як кожен може допомогти покинутим тваринам. Платформа також збирає кошти на допомоги пухнастикам в Україні.
  • Організація ЗооПатруль від початку повномасштабної війни врятувала тисячі тваринок, що опинилися в небезпеці. Щодня небайдужі волонтери годують бездомних братів наших менших та визволяють зачинених тваринок у Києві.
  • Умови перетину кордонів та перебування з тваринами в різних країнах допоможе відстежити платформа Peta.org.uk.
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  • Власники тваринок також можуть скористатися корисним чатом підтримки, у якому всі охочі мають змогу отримати онлайн-консультацію ветеринара, знайти інформацію про переїзд, житло та відкриті зоомагазини в Україні, а також звернутися за консультацією з будь-якого питання.
  • Віддалену ветеринарну допомогу можна отримати й у Telegram-каналі Veterinary Help.

Піклуймося одне про одного! Ми неодмінно переможемо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знайти загублену тварину за допомогою додатка в смартфоні.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, допомога, тварини
01.05.2022 15:30
Джерело: Мінцифра



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