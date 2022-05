Турбота про братів наших менших: як допомогти тваринам в умовах війни

Добірка сервісів для допомоги тваринам під час бойових дій.

Війна стала справжнім шоком для багатьох українців.

Однак важко зараз не тільки людям, а й тваринам.

Наші маленькі пухнасті друзі неабияк потребують підтримки у такі непрості часи, адже більшість із них залишилися просто неба без господарів та їжі.

Саме наша доброта й небайдужість можуть їх врятувати.

Розповідаємо, які сервіси допомагають тваринам під час війни.

Піклуймося одне про одного! Ми неодмінно переможемо!

Фото: Pexels

