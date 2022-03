Налякані, але врятовані: зворушливі фото тварин, яким вдалося зберегти життя під час війни

Добірка фото тварин, яких урятували за часів війни.

Доброта та людяність українців вражають.

Навіть у такі непрості часи наші громадяни знаходять у собі сили дбати не тільки про себе, а й про братів наших менших.

Щодня небайдужість громадян рятує життя комусь із тварин.

У період війни особливо важливо допомагати пухнастим створінням, адже окрім нас цього не зробить ніхто.

Ранок у Великому Місті зібрав добірку зворушливих фото тварин, урятованих у період війни.

Харківський кролик Лакі народився в сорочці.

Маленького пухнастика рятувальники ДСНС витягли з охопленої вогнем оселі, у якій малюка залишили байдужі господарі.

Вогнеборці залишили тварину в пожежній частині, де надалі опікуватимуться нею.

Ще одне зайченя вдалося врятувати під час пожежі сухої трави на Кіровоградщині.

Налякана тваринка сама прибігла під ноги рятувальнику 24-ї ДПРЧ м. Бобринець ГУ ДСНС України.

Тепер пухнастик тимчасово живе в пожежній частині, де за ним доглядають вогнеборці.

Ця сіренька киця — справжній супергерой.

Власники залишили тварину зачиненою у квартирі, де бідолашна пробула на самоті протягом цілого місяця.

На щастя, її вчасно врятували київські волонтери ЗооПатруля.

Цього рудого красеня витягли з порожньої оселі, де він пробув 26 днів без власників.

Патруль №8 з організації Київський ЗооПатруль врятував життя котику, якого байдужі люди покинули під час війни.

Рятувальники ДСНС у Чернігові врятували життя наляканому вибухами песику, який сам прийшов до людей за допомогою.

Зараз нагодована та обігріта тваринка відпочиває під наглядом небайдужих людей.

Часом шкоди маленьким створінням завдають не тільки окупанти.

Палії сухостою — справжні злочинці, які часом навіть не усвідомлюють, до яких наслідків можуть призвести їхні бездумні дії.

Саме такі фото з постраждалими мешканцями полів та лісів треба показувати всім, хто хоче швидко позбутися зайвої трави у вітряну погоду, випаливши її.

Ось цю сову врятували під час гасіння пожежі сухої трави ужгородські пожежники з ДСНС України.

А це зайченя врятували на Львівщині.

Вогнеборці 50 Державного пожежно-рятувального поста м. Бібрка під час гасіння пожежі сухостою в с. Кнісело Львівського району витягнули з полум’я пухнастого малюка.

Зараз заєць перебуває в безпеці у пожежній частині.

Гучні звуки вибухів та весна часто змушують тварин утікати з домівок.

У селі Високі Байраки на Кіровоградщині домашній пес, який шукав пригод, потрапив у халепу.

На щастя, рятувальники вчасно знайшли собаку й витягли з пастки.

Цілу зграю тваринок, що залишилися без власників у період війни, урятували наші прикордонники на Луганщині.

Собаки й коти, за словами захисників, тепер живуть разом із ними й навіть заступають у наряди.

До речі, цього кокер-спанієля прикордонник Павло навіть пообіцяв забрати з собою до Києва після перемоги.

Доброта й щирість українців здатні перемогти навіть найзапекліших ворогів, тож будьмо небайдужими!

Фото: ДСНС України

