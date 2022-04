Знайти загубленого улюбленця за допомогою смартфона: як працює додаток Petsi

Як знайти загублену тварину за допомогою додатка в смартфоні?

Повномасштабна стала нічним комаром у реальності для всіх українців, зокрема й для власників домашніх улюбленців.

В у мовах бойових дій тваринки стали частіше губитися.

Когось із пухнастиків важко знайти під завалами будинків, знищених окупантами, а хтось із братів наших менших втікає від господаря через гучні звуки вибухів, що неабияк лякають.

У такі складні часи спростити пошук улюбленця може додаток у смартфоні, який будь-хто може встановити за кілька хвилин.

Розповідаємо, як працює спеціальний застосунок Petsi для пошуку загублених тварин.

Надзвичайно корисний додаток для всіх власників тварин дозволяє розміщувати повідомлення про зникнення улюбленця, а також допомагати інших господарям шукати їхніх маленьких друзів.

Аби розмістити фото й відео своєї тваринки, яку ви хочете знайти, достатньо пройти попередню реєстрацію.

Додаток гарантує користувачам конфіденційність та захист персональних даних, тож не хвилюйтеся за свою безпеки.

До речі, у застосунку можна опублікувати й фото знайденої вами тваринки, аби її ймовірні господарі знайшлися якомога швидше.

Програма за допомогою штучного інтелекту просканує ваш знімок та знайде відповідність між вашою світлиною та фотографією господаря, який шукає свого пухнастика.

Програму можна встановити в Play Market або AppStore.

Після створеного особистого акаунту, ви можете розмістити світлини улюбленця розділі “Зник”, “Помітив” або “Шукає дім”.

Саме наша небайдужість та людяність здатні врятувати життя сотням тваринок!

Фото: Pexels

