Боремось із застарілим жиром: чим відмити мікрохвильовку

Чим і як відмити мікрохвильовку?

Миття мікрохвильовки — процес, який ми зазвичай відкладаємо, адже впоратися із жирними плямами вкрай непросто.

Часом звичайні мийні засоби не допомагають повернути пристрою блиск та чистоту.

Однак перемогти бруд можна за допомогою засобів, що знайдуться чи не в кожного вдома.

Розповідаємо, які засоби допоможуть відмити мікрохвильовку, аби вона блищала, як новенька.

Універсальний засіб, що допоможе позбутися надокучливих плям на будь-яких предметах.

Аби відмити мікрохвильовку, тобі знадобиться оцтовий розчин.

Після цього постав місткість у мікрохвильовку та увімкни прилад приблизно на 3 хвилини.

Розчин випарується, пом’якшить рештки їжі, а також прибере неприємний запах.

Після нагрівання обов’язково протри мікрохвильовку губкою або вологою ганчіркою й залиш пристрій відкритим, аби запах оцту вивітрився.

Цей засіб допоможе впоратися навіть із найстрашнішими забрудненнями..

У глибоку посудину налий теплої води та додай столову ложку соди.

Наповни ємність водою до половини, аби содова піна не забруднила мікрохвильовку під час нагрівання.

Після цього розігрій рідину в мікрохвильовці на повній потужності кілька хвилин.

Содовий розчин випаровуватиметься й роз’їдатиме застарілий жир.

Тобі залишиться тільки протерти піч вологою ганчіркою.

До речі, у чистій мікрохвильовці можна приготувати смачний кекс, аби винагородити себе смаколиком за прибирання.

Чудовий природний замінник оцту.

Однак варто зазначити, що такий засіб не підійде для мікрохвильовок з емаллю.

У глибоку тарілку налий пів склянки води.

Увімкни мікрохвильовку на 2-5 хвилин та чекай, поки піч не наповниться парою.

Аби кислота подіяла ще краще, не відкривай піч ще протягом 10-15 хвилин.

Після процедури слід витягнути з пристрою тарілку й протерти всі поверхні сухим паперовим рушником або ганчіркою.

Такий метод не тільки відмінно прибере плями, а й наповнить усю кухню приємним лимонним запахом.

Такий засіб неодмінно поверне твоїй мікрохвильовці блиск та чистоту.

Аби очистити піч, натри на терці третину шматка мила.

Змочи в розчині губку або ганчірку й ретельно протри всі поверхні мікрохвильовки.

Не змивай мило водою протягом 20-30 хвилин, аби засіб роз’їв увесь жир.

Після цього можна змивати мильний наліт та полірувати піч звичайною ганчіркою.

Звичайні мийні засоби для посуду також допоможуть упоратися зі слабкими забрудненнями в мікрохвильовці.

Візьми глибоку тарілку та на половину наповни її теплою водою.

Далі слід налити в місткість кілька ложок мийного засобу.

Після цього потрібно протерти всі стінки печі вологою губкою або ганчіркою.

До речі, аби після процедури в мікрохвильовці не залишився їдкий запах побутової хімії, у суміш води та мийного засобу можна додати 1 чайну ложку соди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як готувати піцу в мікрохвильовці.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.