Без самосуду: що робити, якщо ви стали свідком мародерства

Як діяти, якщо ви стали свідком мародерства?

Попри шалену єдність та мужність українців, якою захоплюється весь світ, у бочці меду завжди знайдеться ложка дьогтю.

Для мародерів повномасштабна війна — це привід нажитися.

Мільйони громадян поспіхом покидали рідні домівки, аби врятувати свої життя.

Саме цим залюбки й користуються злочинці: вони виносять з будинків усе, що бачать.

Юридична компанія Міллер розповіла, що робити, якщо ви стали свідком мародерства та яке покарання чекає на зловмисників, які наживаються на чужому горі.

Варто зазначити, що відповідно до кримінального кодексу мародерство — це викрадення речей вбитих чи поранених саме на полі бою.

Однак за нинішніх обставин мародерством стали називати не тільки крадіжки на полі бою, а й незаконне привласнення чужих речей на інших територіях в умовах воєнного стану.

Така позиція викладена в Законі України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство».

У ст. 207 КПК України зазначено, що будь-яка людина, що стала свідком замаху або крадіжки, має право затримати зловмисника.

Про виявлення кримінального правопорушення та затримання підозрюваного варто якомога швидше повідомити поліцію.

За потреби можна також самостійно доставити затриманого до найближчого відділку.

Краще зробити кілька фото або відео.Саме такі докази допоможуть довести реальність скоєного злочину.

Зверніть увагу на те, що важливо зафіксувати не тільки обличчя злочинця, а й майно, яке він намагається викрасти.

Затриманого разом з усіма поцупленими речами варто передати правоохоронцям.

Злочинець, якого ви намагатиметесь затримати, імовірно чинитиме опір, аби уникнути відповідальності, тож до мародера можна застосувати фізичну силу.

Однак пам’ятайте про те, що вона має біти адекватною відповідно до обставин.

Варто зазначити, що кримінальний кодекс передбачає відповідальність за умисне вбивство або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при затриманні злочинця, тож будьте обережними.

За спричинення легких тілесних ушкоджень та травм середньої тяжкості в разі затримання особи кримінальна відповідальність не передбачена.

З 3 березня набрав чинності закон, який посилює відповідальність за мародерство.

Відтак, для злочинців передбачені такі види покарань:

Фото: Pixabay

