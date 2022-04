Що важливо знати про вагітність і пологи під час війни: інформація для майбутніх мам

Особливості вагітності й пологів під час війни.

Війна викликає здебільшого тільки асоціації зі смертю, трагедіями та болем.

Однак навіть у такі непрості часи природа дарує планеті нові життя.

Тисячі майбутніх матусь, що чекають на своїх малюків в умовах бойових дій, можуть отримати підтримку від держави.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла про особливості вагітності й пологів під час воєнного стану.

Одразу слід зазначити, що під час бойових дій майбутні матусі можуть обирати будь-який медзаклад, у якому хочуть спостерігатися або народжувати без прив’язки до місця реєстрації чи перебування на супроводі в іншого лікаря в сторонній лікарні.

Повністю безоплатно отримати всю необхідну медичну допомогу мають змогу жінки, що вимушено переїхали до інших регіонів України через активні бойові дії, а також майбутні матусі, що опинилися на територіях, де важко або неможливо отримати медичну допомогу.

Вагітні зараз можуть обрати будь-яку найближчу лікарню, що надає допомогу за програмою «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», та скористатися послугами лікарів безкоштовно.

Послуги з ведення вагітності надають понад 700 медзакладів в Україні незалежно від терміну вагітності.

Навіть якщо ви ставали на облік раніше, вам нададуть допомогу в новому місці.

У безпечних регіонах нашої країни зараз достатньо медзакладів, що можуть прийняти вагітних, тож відмовляти нікому не будуть.

Аби знайти необхідний вам найближчий медзаклад, можна звернутися за номером 16-77 (контакт-центр НСЗУ).

Телефонувати слід у робочі дні з 9:00 до 18:00.

Фахівці гарячої лінії підкажуть контактні номери медзакладів, за якими можна звернутися, аби отримати інформацію про графік роботи установи й записатися на прийом до лікаря.

За потреби лікар, із яким укладена декларація, може виписати паперове або електронне направлення.

Для вимушених переселенців, які звертаються в іншу лікарню, акушер-гінеколог створить направлення під час першого візиту.

Варто зазначити, що медзаклади, які мають відповідний договір із НСЗУ, безоплатно надають весь перелік амбулаторних послуг.

Якщо пацієнтці потрібна госпіталізація, гінеколог направить її до стаціонару.

За можливості до пологів варто заздалегідь підготувати:

Якщо майбутня мама не має чогось із переліку, їй усе одно обов’язково нададуть допомогу.

Усі потрібні ліки та медикаменти входять до безкоштовного пакета послуг.

До пакета безкоштовних пологів входять:

Отримати всі ці послуги безкоштовно можна і за направлення з іншої лікарні, і за доставленням бригадою екстреної медичної допомоги.

Майбутнім мамам слід заздалегідь обрати пологовий будинок та записати контактні дані установи.

Породіллям варто знати й номери телефонів територіальної оборони, представники якої можуть допомогти безпечно дістатися до лікарні під час комендантської години

Фото: Unsplash

