Що важливо знати про вагітність і пологи під час війни: інформація для майбутніх мам

Особливості вагітності й пологів під час війни.

Війна викликає здебільшого тільки асоціації зі смертю, трагедіями та болем.

Однак навіть у такі непрості часи природа дарує планеті нові життя.

Тисячі майбутніх матусь, що чекають на своїх малюків в умовах бойових дій, можуть отримати підтримку від держави.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла про особливості вагітності й пологів під час воєнного стану.

Особливості ведення вагітності та пологів в умовах воєнного стану

Хто може отримати безоплатну допомогу?

Одразу слід зазначити, що під час бойових дій майбутні матусі можуть обирати будь-який медзаклад, у якому хочуть спостерігатися або народжувати без прив’язки до місця реєстрації чи перебування на супроводі в іншого лікаря в сторонній лікарні.

Повністю безоплатно отримати всю необхідну медичну допомогу мають змогу жінки, що вимушено переїхали до інших регіонів України через активні бойові дії, а також майбутні матусі, що опинилися на територіях, де важко або неможливо отримати медичну допомогу.

Як знайти медичний заклад для пологів або обстеження?

Вагітні зараз можуть обрати будь-яку найближчу лікарню, що надає допомогу за програмою «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», та скористатися послугами лікарів безкоштовно.

Послуги з ведення вагітності надають понад 700 медзакладів в Україні незалежно від терміну вагітності.

Навіть якщо ви ставали на облік раніше, вам нададуть допомогу в новому місці.

У безпечних регіонах нашої країни зараз достатньо медзакладів, що можуть прийняти вагітних, тож відмовляти нікому не будуть.

Аби знайти необхідний вам найближчий медзаклад, можна звернутися за номером 16-77 (контакт-центр НСЗУ).

Телефонувати слід у робочі дні з 9:00 до 18:00.

Фахівці гарячої лінії підкажуть контактні номери медзакладів, за якими можна звернутися, аби отримати інформацію про графік роботи установи й записатися на прийом до лікаря.

Чи можна звернутися до лікаря без направлення?

За потреби лікар, із яким укладена декларація, може виписати паперове або електронне направлення.

Однак в умовах воєнного стану медики можуть прийняти пацієнток і без направлення.

Для вимушених переселенців, які звертаються в іншу лікарню, акушер-гінеколог створить направлення під час першого візиту.

Варто зазначити, що медзаклади, які мають відповідний договір із НСЗУ, безоплатно надають весь перелік амбулаторних послуг.

Якщо пацієнтці потрібна госпіталізація, гінеколог направить її до стаціонару.

Що варто взяти на пологи?

За можливості до пологів варто заздалегідь підготувати:

обмінну карту

документ, що посвідчує особу (якщо паспорт громадянина України втрачено, можна пред’явити закордонний паспорт, згенерований у Дії Є-документ або навіть копію свого паспорта)

речі індивідуального користування для дитини та себе під час перебування в лікарні

Якщо майбутня мама не має чогось із переліку, їй усе одно обов’язково нададуть допомогу.

Усі потрібні ліки та медикаменти входять до безкоштовного пакета послуг.

Що включають безоплатні пологи?

До пакета безкоштовних пологів входять:

усі необхідні інструментальні та лабораторні дослідження

моніторинг стану дитини та мами

медична допомога при пологах, яку надає чергова акушерська бригада, зокрема й партнерські пологи та плановий чи терміновий кесарський розтин

знеболення під час оперативних втручань, пологів та післяпологових процедур

харчування під час перебування в стаціонарі

щеплення малюка за Календарем профілактичних щеплень

скринінг вроджених критичних вад серця

Отримати всі ці послуги безкоштовно можна і за направлення з іншої лікарні, і за доставленням бригадою екстреної медичної допомоги.

Майбутнім мамам слід заздалегідь обрати пологовий будинок та записати контактні дані установи.

Породіллям варто знати й номери телефонів територіальної оборони, представники якої можуть допомогти безпечно дістатися до лікарні під час комендантської години

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо ви дізналися про вагітність під час війни.

Фото: Unsplash

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