Безкоштовні дзвінки та преміум-підписки: як сервіси для спілкування допомагають українцям

Сервіси для спілкування, що ввели пільги для українських користувачів.

У період повномасштабної війни особливо важливо не втрачати зв’язок із близькими та рідними.

Ми всі зараз неабияк потребуємо підтримки одне одного.

Саме тому найпопулярніші сервіси для спілкування пішли на зустріч українцям та ввели ряд бонусів для користувачів, яким доводиться жити в умовах бойових дій.

Розповідаємо, які послуги найпопулярніших сервісів для спілкування стали безкоштовними для українців.

Сервіс зробив безоплатними дзвінки з України на всі телефони.

Нова безкоштовна послуга автоматично працює після оновлення до останньої версії додатку.

Цей додаток також потурбувався про українських користувачів.

Відтепер усі охочі можуть безоплатно телефонувати на мобільні та стаціонарні номери телефонів через сервіс Viber Out.

Програма, що стала однією з найпопулярніших під час пандемії, приходить на допомогу й під час війни.

Zoom дарує безоплатну преміум-підписку для всіх українців.

Сучасні користувачі вже давно відчули переваги використання eSIM.

Сервіс Airalo дарує $10 усім українським акаунтам для придбання спеціальної SIM-картки.

Корпоративний месенджер дозволить вам не втрачати зв’язок із колегами та бути поруч одне з одним навіть у такі непрості часи.

Сервіс дарує всі користувачам з України безоплатний преміум на 3 місяці.

До речі, відтепер придбати місцеву SIM-картку в ЄС можна й з українським паспортом.

Окремі європейські мобільні оператори не вимагають паспорт громадянина ЄС для оформлення картки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які закордонні ЗМІ надали безкоштовний доступ українцям.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.