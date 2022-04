Підіймати бойовий дух та не вестися на провокації: як поводитися в мережі, щоб допомогти ЗСУ

Як правильно поводитися в мережі під час війни, аби допомогти нашим захисникам?

В умовах повномасштабної війни інформаційний фронт — одна з найважливіших складових боротьби.

Соціальні мережі й інтернет дозволяють нам за лічені секунди дізнаватися нову інформацію, а також розповідати про звірства окупантів усьому світу.

Кожен користувач насправді може наблизити Україну до перемоги.

Кілька простих правил поведінки в соцмережах та наші спільні зусилля допоможуть подолати загарбників якомога швидше.

Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК розповіли, що варто й не варто робити в соцмережах під час війни, аби допомогти ЗСУ.

Як би складно не було знаходити в собі сили, зараз вкрай потрібно підбадьорювати інших.

Викладайте мотиваційні пости в соцмережах, підтримуйте наших захисників.

Пишіть слова подяки та надихайте всіх українців.

Запам’ятайте золоте правило: ніколи не діліться інформацією, яку не підтвердили в офіційних джерелах.

На жаль, з фронту зараз часто приходять болісні новини.

Однак перш ніж розповсюджувати їх, слід упевнитися в їхній правдивості.

За жодних обставин не розповідайте незнайомцям про геолокацію важливих об’єктів.

Ваше бажання допомогти може обернутися горем для невинних людей.

Усю необхідну для мирного населення інформацію можна знайти у відкритих джерелах, тож за користувачем, що просить підказати, де саме розташовані певні споруди, може ховатися диверсант.

Здатність аналізувати новини та джерела — запорука успіху на інформаційному фронті.

Якщо ви побачили допис із посиланням на офіційну особу, зайдіть на її ресурс та перевірте правдивість слів.

В умовах війни кожен українець має стати своєрідним аналітиком, аби не піддаватися паніці.

Аби посіяти розбрат між українцями та відвернути нашу увагу від звірств окупантів, вороги часто створюють інформаційні приводи для обговорення.

Відтак, вони намагаються маніпулювати “переслідуванням росіян”, “байдужістю НАТО”, “поганими партнерами України”.

Не ведіться на провокації, аби не допомагати загарбникам.

Здоровий глузд та правда — наша зброя проти російських пропагандистів!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розповідати правду про війну, щоб не заблокували в соцмережах.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.