Інформаційне передозування: чому шкідливо постійно читати новини

Чому важливо відволікатися від постійного потоку новин?

З початком повномасштабної війни нам стало важко уявити свій день без постійного читання новин.

Інформаційні сайти та канали в соцмережах стрімко набирають підписників, а люди щосекунди моніторять ситуацію в країні.

Громадянам, що з головою поринають у потік новин, украй складно повертатися з віртуального світу до реальності, однак необхідно.

Психотерапевтка Надія Ширий розповіла, чому варто відпочивати від новин та як вони на нас впливають під час війни.

За словами Надії, за допомогою новин ми намагаємося заспокоїтися та знайти підтвердження власних думок.

Звісно, хороші новини дійсно заспокоюють та підбадьорюють.

Однак не варто забувати й про негативний вплив постійного потоку поганих новин на нашу психіку.

Коли ми знаходимо хорошу звістку, хочеться себе закріпити в цьому стані, тож ми продовжуємо пошуки.

Таким чином, ми заганяємо себе в замкнуте коло.

Постійний потік негативної інформації подаватиме нашому мозку сигнал небезпеки, а також заганятиме нас у стан невизначеності.

Однак під час війни це майже неможливо.

Ми маємо розуміти власні можливості впливу й відпускати решту.

Спробуйте прослідкувати за своїм станом, коли протягом дня ви читаєте новини й не займаєтеся важливими для вас справами.

Намагайтеся виділяти фіксований час для перегляду інформації.

Працюйте зі своєю тривогою, адже її можна спрямувати в корисному напрямку.

Підтримуйте близьких, будьте корисними для рідних.

Пам’ятайте про те, що кожен українець зараз — це частинка великого механізму, що неодмінно переможе ворогів.

Фото: Pexels

