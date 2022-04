Тригери негативних емоцій: 12 поширених звичок, які посилюють тривожність

Які звички здатні посилити тривожність?

В умовах повномасштабної війни негативні емоції стали вірними супутниками для більшості українців.

Паніка, страх за безпеку й життя своїх близьких, невизначеність — усе це неабияк шкодить нашому психологічному здоров’ю.

Однак часом ми й самі погіршуємо свій стан.

Виявляється, звичні для нас речі можуть стати причиною нашого надмірного хвилювання.

Розповідаємо, які звички посилюють тривожність та чому він них варто відмовитися.

Часто пропускаєте прийоми їжі?

Дарма, адже саме ігнорування своєчасного сніданку, обіду та вечері викликає гіпоглікемію.

Рівень цукру в крові знижується, а це призводить до поширених симптомів тривоги, нервозності, слабкості й дратівливості.

Завелика кількість цукру не покращить, а погіршить настрій.

Відтак, одразу після того, як ми споживаємо цукор, нам здається, що ми заспокоюємося.

Однак науковці стверджують, що згодом рівень стресу, навпаки, зросте й призведе до посилення тривожності.

Під час бойових дій нам важко уявити своє життя без новин.

Проте саме постійне відстежування всіх подій посилює занепокоєння й тривожність.

Ранковий перегляд новин може задати негативний тон на весь день, а приголомшлива інформація перед сном заважатиме нам спокійно відпочивати.

Звісно, зараз вкрай важливо бути в курсі всього, однак варто робити перерви від читання новин та повертатися до реального життя.

Нестача необхідних поживних речовин (білків, жирів, вітамінів та мінералів, вуглеводів) призводить до порушення нормального функціонування нервової системи.

Внаслідок цього в нас погіршується настрій та частіше трапляються напади паніки й страху.

Наш організм усіма способами намагається подавати сигнали про те, що з ним щось не так.

Надмірна тривожність може свідчити про внутрішні проблеми, тож не ігноруйте свої емоції, аби не погіршувати свій стан.

Спорт — це своєрідні ліки для нашого емоційного здоров’я.

Якщо ви мало рухаєтеся протягом дня й не виконуєте жодних вправ, рівень тривожності підвищиться.

Не забувайте про те, що ваше тіло створене для руху!

Зловживання кофеїном вкрай часто викликає тривогу.

Так, після чашечки кави зранку ми почуваємо себе бадьорими та сповненими сил, однак такий піднесений стан дуже швидко розвіюється й перетворюється на занепокоєння.

Улюблений перекус для більшості з нас може сприяти посиленню тривоги та пригніченому настрою.

Наше психологічне здоров’я неабияк страждає через шкідливі смаколики, адже вони містять купу барвників, підсилювачів смаку й підсолоджувачів.

Саме вода допомагає нашому організму нормально виконувати всі її функції.

Зневоднення — це неабиякий стрес для тіла, що також викликає тривогу й паніку.

Кожен з нас бодай раз у житті порівнював себе з кимось іншим.

Щоденне приниження себе та підкреслення своїх недоліків може стати причиною тривожності та постійних негативних думок, тож уникайте цього.

Попри те, що після вживання алкоголю ми відчуваємо короткотривалу ейфорію через стимуляцію серотоніну й дофаміну, такі емоції протягом кількох годин перетворяться на тривогу й пригнічення.

Коли алкоголь почне виводитися з організму, ви відчуватимете апатію, страх та втому.

Кількагодинне штучне щастя точно не варте цього, тож утримайтеся від спиртних напоїв.

Сон — це джерело енергії та позитивних емоцій для людини.

Депривацію сну спричиняє негативні думки та впливає на наше сприйняття реальності.

Через нестачу сну або погану його якість ми відчуваємо тривогу, тож слідкуйте за тим, аби ваш організм відпочивав щонайменше 8 годин на добу.

