Правила безпеки на мітингах: як поводитися під час демонстрацій, аби зберегти своє життя

Як діяти на мітингу, аби вберегти своє життя?

В умовах повномасштабної війни та тимчасової окупації деяких територій України російськими військовими кількість мітингів зросла.

Для жителів демократичної країни демонстрація своєї громадянської позиції — звична справа, на відміну від громадян РФ.

Загарбники вкрай не люблять волевиявлень, адже вони звикли до суцільного мовчання й підкорення диктатору.

Розповідаємо, як правильно поводитися на мітингах в окупованих регіонах або за кордоном, аби вберегти свої життя.

До мітингів варто готуватися заздалегідь.

Поклади в запасну аптечку:

Не намагайтеся заходити в центр натовпу, а також стояти біля стін, скляних вітрин або металевих огорож.

Сміттєві контейнери, урни, картонні коробки й валізи також можуть бути потенційно небезпечними й містити вибухівку, тож не стійте біля них.

До агресивно налаштованих людей також краще не наближатися.

Не потрібно намагатися кричати та провокувати окупантів, адже вони можуть бути озброєними й у будь-який момент завдати вам шкоди.

Дорогі гаджети варто залишити вдома, адже загарбники часто відбирають їх.

Заздалегідь видаліть зі смартфонів усі фото й відео, що можуть “скомпрометувати” вас перед рашистами.

Не намагайтеся доводити окупантам, що ви опинилися на місці затримання випадково.

Спокійно підготуйте свої документи для перевірки та не панікуйте.

Падайте на землю та згортайтеся в клубок на боці, а також захищайте голову руками.

Це допоможе уберегтися від тисняви та кийків.

Через деякий час спробуйте підвестися, підтягнувши руки й ноги до тулуба.

Різко випряміться вперед і вгору.

Не тримайте в кишенях колючих та гострих предметів, а також сховайте довге волосся під шапкою або капюшоном.

Варто заздалегідь одягати речі, що можуть захистити вас від гумових куль та стусанів.

