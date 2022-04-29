Правила безпеки на мітингах: як поводитися під час демонстрацій, аби зберегти своє життя

Як діяти на мітингу, аби вберегти своє життя?

В умовах повномасштабної війни та тимчасової окупації деяких територій України російськими військовими кількість мітингів зросла.

Для жителів демократичної країни демонстрація своєї громадянської позиції — звична справа, на відміну від громадян РФ.

Загарбники вкрай не люблять волевиявлень, адже вони звикли до суцільного мовчання й підкорення диктатору.

Розповідаємо, як правильно поводитися на мітингах в окупованих регіонах або за кордоном, аби вберегти свої життя.

Як діяти на мітингах, аби зберегти своє життя?

Що варто мати із собою?

До мітингів варто готуватися заздалегідь.

Поклади в запасну аптечку:

Бинт

Кровоспинні джгути

Хлоргексидин

термальну або мінеральну воду

Розчин дикаїну (1%) та розчин соди

Життєво необхідні ліки за потреби

Чого не слід робити під час демонстрації?

Не намагайтеся заходити в центр натовпу, а також стояти біля стін, скляних вітрин або металевих огорож.

Сміттєві контейнери, урни, картонні коробки й валізи також можуть бути потенційно небезпечними й містити вибухівку, тож не стійте біля них.

Остерігайтеся підозрілих пакетів, не ставайте на них ногами й не паркуйте авто на головні вулиці, аби ваш транспорт не перевернули та не спалили.

До агресивно налаштованих людей також краще не наближатися.

Не потрібно намагатися кричати та провокувати окупантів, адже вони можуть бути озброєними й у будь-який момент завдати вам шкоди.

Дорогі гаджети варто залишити вдома, адже загарбники часто відбирають їх.

Заздалегідь видаліть зі смартфонів усі фото й відео, що можуть “скомпрометувати” вас перед рашистами.

Як діяти, якщо вас затримали на мітингу?

Не намагайтеся доводити окупантам, що ви опинилися на місці затримання випадково.

Спокійно підготуйте свої документи для перевірки та не панікуйте.

Що робити, якщо окупанти застосовують газ?

Обтрусіть одяг

Якомога швидше покиньте зону ураження

Промийте очі та шкіру термальною водою

Закрапайте в очі 1% розчин дикаїну

Промийте рота розчином соди або дикаїну, якщо ви вдихнули газ

Не намагайтеся промити очі звичайною водою

Як діяти в разі обстрілу або бійки на мітингу?

Падайте на землю та згортайтеся в клубок на боці, а також захищайте голову руками.

Це допоможе уберегтися від тисняви та кийків.

Через деякий час спробуйте підвестися, підтягнувши руки й ноги до тулуба.

Різко випряміться вперед і вгору.

Пам’ятайте про те, що краватка, шнурки або шарф — можливість затримати або травмувати вас, тож краще знімайте їх.

Не тримайте в кишенях колючих та гострих предметів, а також сховайте довге волосся під шапкою або капюшоном.

Варто заздалегідь одягати речі, що можуть захистити вас від гумових куль та стусанів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо окупанти проводять псевдореферендум у вашому місті.

Фото: Pexels

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