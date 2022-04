Оновлення Дія TV: які канали стали доступними для українців у застосунку

Які нові канали тепер можна подивитися в Дія TV?

Окупанти всіма силами намагаються знищити наш бойовий дух та підкорити нас.

Вони обстрілюють будинки мирного населення, руйнують наші пам’ятки й блокують телебачення, аби залишити людей без доступу до правдивої української інформації.

Однак застосунок дія та стримінговий сервіс Megogo разом протистоять намірам загарбників.

Разом вони запустили онлайн-телебачення Дія TV, а нещодавно розширили перелік доступних для користувачів каналів.

Розповідаємо, які нові канали тепер можна буде дивитися в Дія TV.

Саме завдяки Дія TV українці отримали змогу безкоштовно та будь-де споживати український контент за допомогою своїх смартфонів.

Відтепер у застосунку з’явилися ще розважальні, інформаційні та дитячі канали:

Аби перейти до перегляду каналів, слід зайти в розділ “Послуги” в додатку й натиснути на опцію Дія TV.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати виплати для внутрішньо переміщених осіб через додаток Дія.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.