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29.04.2022 17:00
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Оновлення Дія TV: які канали стали доступними для українців у застосунку

Оновлення Дія TV: які канали стали доступними для українців у застосунку

Які нові канали тепер можна подивитися в Дія TV?

Окупанти всіма силами намагаються знищити наш бойовий дух та підкорити нас.

Вони обстрілюють будинки мирного населення, руйнують наші пам’ятки й блокують телебачення, аби залишити людей без доступу до правдивої української інформації.

Однак застосунок дія та стримінговий сервіс Megogo разом протистоять намірам загарбників.

Разом вони запустили онлайн-телебачення Дія TV, а нещодавно розширили перелік доступних для користувачів каналів.

Розповідаємо, які нові канали тепер можна буде дивитися в Дія TV.

Канали, що стали доступними в Дія TV

Саме завдяки Дія TV українці отримали змогу безкоштовно та будь-де споживати український контент за допомогою своїх смартфонів.

Відтепер у застосунку з’явилися ще розважальні, інформаційні та дитячі канали:

  • FilmUADrama — пропонує цікаві серіали та фільми для всієї родини
  • М1 — українське музичне мистецтво, що надихне й підсилить бойовий дух
  • XSPORT — спортивні новини
Також по темі: Швидко та зручно: як відкрити ФОП на порталі Дія П'ять хвилин та кілька кліків: як оновити додаток Дія на смартфоні Як переказати гроші українській армії в Дії: інструкція
  • Піксель — контент для наймолодших українців та Всеукраїнська школа онлайн для тих, хто хоче отримувати знання навіть у  такі непрості часи
  • Рада — єдиний інформаційний марафон UA:Разом, а також перевірені новини з офіційних джерел
  • ПлюсПлюс — навчальні телепрограми й мультфільми для дітей

Аби перейти до перегляду каналів, слід зайти в розділ “Послуги” в додатку й натиснути на опцію Дія TV.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати виплати для внутрішньо переміщених осіб через додаток Дія.

Фото: Pexels

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Теги: Дія, телебачення, телеканали
29.04.2022 17:00
Джерело: Мінцифра



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