Оновлення Дія TV: які канали стали доступними для українців у застосунку

Які нові канали тепер можна подивитися в Дія TV?
Окупанти всіма силами намагаються знищити наш бойовий дух та підкорити нас.
Вони обстрілюють будинки мирного населення, руйнують наші пам’ятки й блокують телебачення, аби залишити людей без доступу до правдивої української інформації.
Однак застосунок дія та стримінговий сервіс Megogo разом протистоять намірам загарбників.
Разом вони запустили онлайн-телебачення Дія TV, а нещодавно розширили перелік доступних для користувачів каналів.
Розповідаємо, які нові канали тепер можна буде дивитися в Дія TV.
Канали, що стали доступними в Дія TV
Саме завдяки Дія TV українці отримали змогу безкоштовно та будь-де споживати український контент за допомогою своїх смартфонів.
Відтепер у застосунку з’явилися ще розважальні, інформаційні та дитячі канали:
- FilmUADrama — пропонує цікаві серіали та фільми для всієї родини
- М1 — українське музичне мистецтво, що надихне й підсилить бойовий дух
- XSPORT — спортивні новини
- Піксель — контент для наймолодших українців та Всеукраїнська школа онлайн для тих, хто хоче отримувати знання навіть у такі непрості часи
- Рада — єдиний інформаційний марафон UA:Разом, а також перевірені новини з офіційних джерел
- ПлюсПлюс — навчальні телепрограми й мультфільми для дітей
Аби перейти до перегляду каналів, слід зайти в розділ “Послуги” в додатку й натиснути на опцію Дія TV.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати виплати для внутрішньо переміщених осіб через додаток Дія.
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