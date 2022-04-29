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ICTV Ранок 29.04.2022 19:00
29.04.2022 19:00
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Бути на зв’язку навіть під землею: як налаштувати безкоштовний Wi-Fi у бомбосховищах

Бути на зв’язку навіть під землею: як налаштувати безкоштовний Wi-Fi у бомбосховищах

Як налаштувати безкоштовний інтернет у підземних укриттях?

В умовах повномасштабної війни бомбосховища для багатьох українців стали місцем, де вони проводять чимало часу протягом дня.

Постійні повітряні тривоги змушують нас тікати в підземні укриття, аби врятувати своє життя під час можливих обстрілів.

Аби мати доступ до найсвіжішої інформації навіть у підвалах, можна під’єднати у сховищах вайфай.

Розповідаємо, як безкоштовно налаштувати вайфай у підземних укриттях.

Як безкоштовно під’єднатися до мережі Інтернет в бомбосховищах?

Провайдер Воля й компанія Дата Груп безоплатно під’єднують телебачення та Wi-Fi у бомбосховищах та укриттях столиці й Київської області.

Аби під’єднатися до мережі, слід звернутися на електронну пошту ukrytia@volia.com.

Усі охочі також можуть залишити заявну на сайті.

Wi-Fi в укритті безкоштовно допоможе налаштувати й компанія Київстар.

Аби під’єднатися до мережі Інтернет, потрібно надіслати відповідний запит на електронну скриньку wifi@kyivstar.net та вказати свої контакти й адресу бомбосховища.

Також по темі: Продуктовий запас для бомбосховища: поради нутриціолога Що взяти з собою в бомбосховище: список найнеобхідніших речей Як розважити дитину в укритті: поради для батьків

За кілька днів із вами зв’яжуть представники компанії.

Варто зазначити, що Київстар уже під’єднав до мережі понад 830 бомбосховищ у 38 містах України.

Провайдер готовий надавати свої послуги в будь-якому зі 124 населених пунктів, де працює “Домашній Інтернет” від Київстару.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зберігати тепло в бомбосховищі якомога довше.

Фото: Unsplash

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Теги: інтернет, бомбосховища, війна в Україні
29.04.2022 19:00
Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України



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