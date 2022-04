Бути на зв’язку навіть під землею: як налаштувати безкоштовний Wi-Fi у бомбосховищах

Як налаштувати безкоштовний інтернет у підземних укриттях?

В умовах повномасштабної війни бомбосховища для багатьох українців стали місцем, де вони проводять чимало часу протягом дня.

Постійні повітряні тривоги змушують нас тікати в підземні укриття, аби врятувати своє життя під час можливих обстрілів.

Аби мати доступ до найсвіжішої інформації навіть у підвалах, можна під’єднати у сховищах вайфай.

Розповідаємо, як безкоштовно налаштувати вайфай у підземних укриттях.

Провайдер Воля й компанія Дата Груп безоплатно під’єднують телебачення та Wi-Fi у бомбосховищах та укриттях столиці й Київської області.

Аби під’єднатися до мережі, слід звернутися на електронну пошту ukrytia@volia.com.

Усі охочі також можуть залишити заявну на сайті.

Wi-Fi в укритті безкоштовно допоможе налаштувати й компанія Київстар.

Аби під’єднатися до мережі Інтернет, потрібно надіслати відповідний запит на електронну скриньку wifi@kyivstar.net та вказати свої контакти й адресу бомбосховища.

За кілька днів із вами зв’яжуть представники компанії.

Провайдер готовий надавати свої послуги в будь-якому зі 124 населених пунктів, де працює “Домашній Інтернет” від Київстару.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зберігати тепло в бомбосховищі якомога довше.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.