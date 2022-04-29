Бути на зв’язку навіть під землею: як налаштувати безкоштовний Wi-Fi у бомбосховищах

Як налаштувати безкоштовний інтернет у підземних укриттях?
В умовах повномасштабної війни бомбосховища для багатьох українців стали місцем, де вони проводять чимало часу протягом дня.
Постійні повітряні тривоги змушують нас тікати в підземні укриття, аби врятувати своє життя під час можливих обстрілів.
Аби мати доступ до найсвіжішої інформації навіть у підвалах, можна під’єднати у сховищах вайфай.
Розповідаємо, як безкоштовно налаштувати вайфай у підземних укриттях.
Як безкоштовно під’єднатися до мережі Інтернет в бомбосховищах?
Провайдер Воля й компанія Дата Груп безоплатно під’єднують телебачення та Wi-Fi у бомбосховищах та укриттях столиці й Київської області.
Аби під’єднатися до мережі, слід звернутися на електронну пошту ukrytia@volia.com.
Усі охочі також можуть залишити заявну на сайті.
Wi-Fi в укритті безкоштовно допоможе налаштувати й компанія Київстар.
Аби під’єднатися до мережі Інтернет, потрібно надіслати відповідний запит на електронну скриньку wifi@kyivstar.net та вказати свої контакти й адресу бомбосховища.Також по темі: Продуктовий запас для бомбосховища: поради нутриціолога Що взяти з собою в бомбосховище: список найнеобхідніших речей Як розважити дитину в укритті: поради для батьків
За кілька днів із вами зв’яжуть представники компанії.
Варто зазначити, що Київстар уже під’єднав до мережі понад 830 бомбосховищ у 38 містах України.
Провайдер готовий надавати свої послуги в будь-якому зі 124 населених пунктів, де працює “Домашній Інтернет” від Київстару.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зберігати тепло в бомбосховищі якомога довше.
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