УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 27.04.2022 18:00
27.04.2022 18:00
Поділитися

Зрадники отримають по заслугах! Що таке колабораціонізм і як за це доведеться відповідати

Зрадники отримають по заслугах! Що таке колабораціонізм і як за це доведеться відповідати

Що таке колабораціонізм та як за нього каратимуть? 

Попри шалену єдність українців під час повномасштабної війни, знаходяться й негідники, що готові продати свою совість та Батьківщину.

Колаборанти, або зрадники, що співпрацювали з ворогами, були й за часів Другої світової війни.

Невідомо, що саме керує такими людьми: жага до брудних грошей чи психічні порушення.

Однак очевидним залишається одне: за такий тяжкий злочин доведеться відповідати.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що саме вважається колабораціонізмом та як каратимуть зрадників Батьківщини.

Що таке колабораціонізм та як за нього каратимуть?

Які дії громадян вважаються колабораціонізмом в Україні?

З 15 березня 2022 року в Кримінальному кодексі Україні з’явилась стаття 111-1 “Колабораційна діяльність”.

Відповідно до неї, колабораціонізмом вважатимуться такі дії:

  • Публічне (на мітингах, у пресі, в мережі тощо) заперечення збройної агресії Росії проти України, окупацію певних територій України, а також заклики до підтримки дій окупантів, підтримка збройних формувань ворогів, заклики до співпраці з Росією та її органами.
  • Невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території.
  • Добровільне отримання посад у незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів на тимчасово захоплених територіях. Публічні заклики до проведення таких незаконних виборів також тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
  • Пропаганда в інтересах країни-агресора в будь-яких закладах освіти та сприяння затвердження стандартів освіти ворогів у закладах освіти України.
Також по темі: Робота банків та кредити під час війни: відповіді на поширені питання Що буде з іпотекою, якщо будинок розбомбили? Відповідь юристів Як діяти, якщо роботодавець під час війни не виплачує зарплатню: коментар юристів
  • Проведення та організація заходів політичного характеру (з’їзди, збори, мітинги тощо) для підтримки держави-агресора, а також активна участь у таких заходах.
  • Надання матеріальних ресурсів військових країни-агресора, господарська діяльність у взаємодії з ворогами.
  • Добровільна робота в судових або правоохоронних органах держави-агресора й добровільна участь у незаконних збройних чи воєнних формуваннях ворогів або надання таким формуванням допомоги.
  • Дії або рішення, прийняті на посадах в незаконних органах держави-агресора, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

зловмисниця

Як каратимуть колабораціоністів?

Відповідно до статті 111 – 1 Кримінального кодексу України на колабораціоністів чекатимуть такі види покарань:

  • арешт на термін до 6 місяців
  • позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від десяти до п’ятнадцяти років;
  • виправні роботи терміном до двох років
  • штраф розміром до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • позбавленням волі на термін до п’ятнадцяти років;
  • довічне позбавлення волі.

Варто зазначити, що додатковим видом покарання також може стати конфіскація майна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати ворожого корегувальника вогню.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: війна в Україні, зрадники, окупанти
27.04.2022 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь