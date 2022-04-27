Зрадники отримають по заслугах! Що таке колабораціонізм і як за це доведеться відповідати

Що таке колабораціонізм та як за нього каратимуть?
Попри шалену єдність українців під час повномасштабної війни, знаходяться й негідники, що готові продати свою совість та Батьківщину.
Колаборанти, або зрадники, що співпрацювали з ворогами, були й за часів Другої світової війни.
Невідомо, що саме керує такими людьми: жага до брудних грошей чи психічні порушення.
Однак очевидним залишається одне: за такий тяжкий злочин доведеться відповідати.
Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що саме вважається колабораціонізмом та як каратимуть зрадників Батьківщини.
Що таке колабораціонізм та як за нього каратимуть?
Які дії громадян вважаються колабораціонізмом в Україні?
З 15 березня 2022 року в Кримінальному кодексі Україні з’явилась стаття 111-1 “Колабораційна діяльність”.
Відповідно до неї, колабораціонізмом вважатимуться такі дії:
- Публічне (на мітингах, у пресі, в мережі тощо) заперечення збройної агресії Росії проти України, окупацію певних територій України, а також заклики до підтримки дій окупантів, підтримка збройних формувань ворогів, заклики до співпраці з Росією та її органами.
- Невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території.
- Добровільне отримання посад у незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів на тимчасово захоплених територіях. Публічні заклики до проведення таких незаконних виборів також тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
- Пропаганда в інтересах країни-агресора в будь-яких закладах освіти та сприяння затвердження стандартів освіти ворогів у закладах освіти України.
- Проведення та організація заходів політичного характеру (з’їзди, збори, мітинги тощо) для підтримки держави-агресора, а також активна участь у таких заходах.
- Надання матеріальних ресурсів військових країни-агресора, господарська діяльність у взаємодії з ворогами.
- Добровільна робота в судових або правоохоронних органах держави-агресора й добровільна участь у незаконних збройних чи воєнних формуваннях ворогів або надання таким формуванням допомоги.
- Дії або рішення, прийняті на посадах в незаконних органах держави-агресора, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.
Як каратимуть колабораціоністів?
Відповідно до статті 111 – 1 Кримінального кодексу України на колабораціоністів чекатимуть такі види покарань:
- арешт на термін до 6 місяців
- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від десяти до п’ятнадцяти років;
- виправні роботи терміном до двох років
- штраф розміром до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- позбавленням волі на термін до п’ятнадцяти років;
- довічне позбавлення волі.
Варто зазначити, що додатковим видом покарання також може стати конфіскація майна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати ворожого корегувальника вогню.
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