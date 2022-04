Зрадники отримають по заслугах! Що таке колабораціонізм і як за це доведеться відповідати

Що таке колабораціонізм та як за нього каратимуть?

Попри шалену єдність українців під час повномасштабної війни, знаходяться й негідники, що готові продати свою совість та Батьківщину.

Колаборанти, або зрадники, що співпрацювали з ворогами, були й за часів Другої світової війни.

Невідомо, що саме керує такими людьми: жага до брудних грошей чи психічні порушення.

Однак очевидним залишається одне: за такий тяжкий злочин доведеться відповідати.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що саме вважається колабораціонізмом та як каратимуть зрадників Батьківщини.

З 15 березня 2022 року в Кримінальному кодексі Україні з’явилась стаття 111-1 “Колабораційна діяльність”.

Відповідно до неї, колабораціонізмом вважатимуться такі дії:

