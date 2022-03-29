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ICTV Ранок 29.03.2022 09:00
29.03.2022 09:00
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Що буде з іпотекою, якщо будинок розбомбили? Відповідь юристів

Що буде з іпотекою, якщо будинок розбомбили? Відповідь юристів

Чи потрібно продовжувати виплачувати іпотеку в разі руйнування будинку під час війни?

Від снарядів окупантів постраждали тисячі будинків по всій Україні.

Щодня російські загарбники продовжують руйнувати людські оселі та життя.

У власників квартир, що виплачувати іпотеку за них, окрім питання “де тепер жити?” виникає ще одне: чи потрібно продовжувати сплачувати кредит за зруйноване помешкання?

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, що буде з кредитом, якщо вашу оселю знищили під час бойових дій.

Що буде з іпотекою в разі руйнування житла під час війни?

Чи зникне кредит?

Навіть якщо будинок розбомбили, виплата іпотеки продовжується.

Річ у тому, що відповідно до ст. 17 ЗУ «Про іпотеку», іпотека припиняється у випадку знищення переданої в іпотеку будівлі, однак за умови, що іпотекодавець не відновив її.

Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Та варто зазначити, що обов’язок погашення кредиту продовжується на умовах договору, укладеного до настання обставин непереборної сили.

Тобто, боржник за будь-яких обставин має його повернути.

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Як відшкодувати збитки?

Аби повернути всі кошти за втрачене житло, слід звернутися до страхової компанії для відшкодування збитків, завданих обставинами непереборної сили або непоборними обставинами.

Зверніть увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.8 ЗУ «Про іпотеку», іпотекодавець обов’язково повинен застрахувати предмет іпотеки (житло) на повну вартість від ризиків випадкового руйнування, пошкодження або псування, тож здебільшого всі іпотечні квартири заздалегідь застраховані.

Звісно, бувають і винятки, коли іпотечним договором обов’язок страхування покладений на іпотекодержателя.

Тобто, у разі бомбардування вашої оселі, яку ви купували в іпотеку, ви маєте право на компенсацію від страхової компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати виплати за надання прихистку.

Фото: Pexels

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Теги: іпотека, війна в Україні, поради юриста
29.03.2022 09:00



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