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ICTV Ранок 27.04.2022 07:00
27.04.2022 07:00
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Не знецінюйте чужий досвід! Які слова варто говорити людині, аби підтримати, а не нашкодити

Не знецінюйте чужий досвід! Які слова варто говорити людині, аби підтримати, а не нашкодити

Які слова варто казати людині, яка потребує підтримки?

У такі непрості часи кожен з нас потребує уваги й турботи.

Аби підтримати близьких, ми намагаємося підібрати правильні слова, однак не завжди в нас виходить донести те, що ми насправді хотіли.

Виявляється, поширені фрази, які ми звикли говорити іншим у біді, можуть нашкодити.

Психологиня Галина Волошина розповіла, як правильно підтримати людину та чого не варто казати, аби не нашкодити.

Як правильно підтримати людину й не травмувати її?

Не знецінюйте чужий досвід

“Я тебе розумію”, — одна з найпоширеніших фраз, яку ми використовуємо для підтримки.

На жаль, вона не тільки не допомагає, а й часом викликає роздратування.

Кожен з нас має свою унікальну історію, тож зрозуміти когось на 100% неможливо.

Краще казати: “Я хочу зрозуміти твої почуття. Те, що тобі довелося пережити, — це жахливо”.

За жодних обставин не порівнюйте ситуацію людини з іншими, адже так ви тільки відштовхнете того, хто потребує допомоги.

підтримка

Не тисніть та не оцінюйте дії людини

Якщо людина не готова ділитися всією інформацією, не змушуйте її говорити.

Можливо, їй потрібен час, аби відкритися.

Пам’ятайте про те, що не можна оцінювати вчинки іншої людини.

“А якби ти мене послухала (послухав), якби ви з родиною виїхали”, — такі слова можуть ще більше травмувати особу, що пережила неймовірний стрес.

Підкреслюйте сильні сторони 

Не варто аж надто співчувати людині та наголошувати на її безпорадності, адже так людина відчуватиме себе жертвою постійно.

Наголошуйте на позитивних рисах особи, підкреслюйте її сміливість, силу та незламність.

Дайте людині відчути, що вона обов’язково з усім впорається.

підтримка

Умійте слухати

Найкраща підтримка — це активне слухання.

Не намагайтеся перебивати людину, що розповідає свою історію.

Спокійно вислухайте особу до кінця.

Пам’ятайте про себе

Аби мати змогу підтримувати інших, потрібно приділяти увагу й собі.

Не підтримуйте інших, якщо це шкодить вам.

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Важливо мати в собі енергію, аби ділитися нею з іншими.

Якщо ви не можете допомогти людині, знайдіть фахівця, що зможе підтримати постраждалу особу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати дитину, що тужить за домом під час війни.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, психологічна підтримка
27.04.2022 07:00
Джерело: Психологічна підтримка



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