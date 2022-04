Не знецінюйте чужий досвід! Які слова варто говорити людині, аби підтримати, а не нашкодити

Які слова варто казати людині, яка потребує підтримки?

У такі непрості часи кожен з нас потребує уваги й турботи.

Аби підтримати близьких, ми намагаємося підібрати правильні слова, однак не завжди в нас виходить донести те, що ми насправді хотіли.

Виявляється, поширені фрази, які ми звикли говорити іншим у біді, можуть нашкодити.

Психологиня Галина Волошина розповіла, як правильно підтримати людину та чого не варто казати, аби не нашкодити.

“Я тебе розумію”, — одна з найпоширеніших фраз, яку ми використовуємо для підтримки.

На жаль, вона не тільки не допомагає, а й часом викликає роздратування.

Кожен з нас має свою унікальну історію, тож зрозуміти когось на 100% неможливо.

Краще казати: “Я хочу зрозуміти твої почуття. Те, що тобі довелося пережити, — це жахливо”.

За жодних обставин не порівнюйте ситуацію людини з іншими, адже так ви тільки відштовхнете того, хто потребує допомоги.

Якщо людина не готова ділитися всією інформацією, не змушуйте її говорити.

Можливо, їй потрібен час, аби відкритися.

“А якби ти мене послухала (послухав), якби ви з родиною виїхали”, — такі слова можуть ще більше травмувати особу, що пережила неймовірний стрес.

Не варто аж надто співчувати людині та наголошувати на її безпорадності, адже так людина відчуватиме себе жертвою постійно.

Наголошуйте на позитивних рисах особи, підкреслюйте її сміливість, силу та незламність.

Дайте людині відчути, що вона обов’язково з усім впорається.

Найкраща підтримка — це активне слухання.

Не намагайтеся перебивати людину, що розповідає свою історію.

Спокійно вислухайте особу до кінця.

Аби мати змогу підтримувати інших, потрібно приділяти увагу й собі.

Не підтримуйте інших, якщо це шкодить вам.

Важливо мати в собі енергію, аби ділитися нею з іншими.

Якщо ви не можете допомогти людині, знайдіть фахівця, що зможе підтримати постраждалу особу.

Фото: Pexels

