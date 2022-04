Вітаміни групи В: чим вони відрізняються і де містяться

Вітаміни групи B: спільне, відмінне та де вони містяться.

Вже ні для кого не секрет, що вітаміни необхідні для нормального функціонування та життєдіяльності нашого організму.

Їх потрібно ретельно вивчати, аби розуміти, що і з яких продуктів можемо одержати.

Сьогодні поговоримо про один із найскладніших вітамінів, що розгалужується і утворює цілий комплекс — групу вітамінів В.

Ранок у Великому Місті розповість, чому їх так багато, навіщо вони нам та у яких продуктах містяться.

Розглядаються вітаміни групи B у єдиному комплексі не лише через те, що всі вони є водорозчинними.

Збірну назву отримали також тому, що у природних продуктах завжди існують разом.

Настільки нерозлучні, що навіть функцію мають спільну — беруть участь у тканинному диханні та виробленні енергії.

Окрім того, відіграють важливу роль у підтримці як ментального, так і емоційного здоров’я.

Всіх їх нам потрібно тримувати у рівномірній кількості з продуктами харчування.

Якими саме? Читай нижче.

Вітамінів у групі В є дуже багато, але ми розповімо про найбільш відомі.

Перший представник групи B захищає судини від шкідливого впливу глюкози та інсуліну.

Він, перш за все, необхідний для адекватної роботи центральної і периферійної нервової систем.

Тому його дефіциту варто уникати, вживаючи продукти, багаті на тіамін.

Найбільше його є у висівках, зеленому горошку, яйцях, свинині, печінці, квасолі, горіхах, гречці, коричневому рисі, патоці та дріжджах.

Його називать “вітаміном краси”.

Адже саме він робить наше волосся блискучими, нігті – міцними, а шкіру – гладкою.

Окрім цього, рибофлавін бере участь в утворенні антитіл і еритроцитів, впливає на ріст і розвиток організму, роботу репродуктивних органів, стравохід і щитовидку.

Також ідеальним джерелом вітаміну В2 вважається риба, зелений горошок, гречка, вівсянка, дріжджі і багато іншого.

Ніцаин теж є не менш важливим за своїх попередників.

Він необхідний для метаболізму жирів і вуглеводів, синтезу білків, роботи нервової і м’язової систем, для правильного формування і підтримки тканин шкіри.

Відомий тим, що може знижувати й регулювати рівень холестерину в крові.

Найращими джерелами ніацину є горіхи, насіння, м’ясо птиці, дріжджі, свинина і яловичина, борошно «Кама», яйця, цільнозерновий рис, риба, сир твердий та кисломолочний.

Він відповідає за те, щоб така життєво важлива поживна речовина, як білок, що міститься в харчових продуктах, оптимально засвоювалася нашим організмом.

У вагітних жінок підвищена потреба в білку, а відтак і у вітаміні В6.

Особливо багато його в зернових паростках, у волоських горіхах і ліщині, в шпинаті, картоплі, моркві, цвітній і білокачанній капусті, помідорах, полуниці, черешні, апельсинах і лимонах.

Фолієва кислота необхідна для створення і підтримки в здоровому стані нових клітин.

Тому її наявність особливо важлива в періоди швидкого розвитку організму — на стадії раннього внутрішньоутробного розвитку і в ранньому дитинстві.

Багато фолієвої кислоти міститься в зеленому салаті, овочах (наприклад у броколі), помідорах, картоплі, яйцях, м’ясі та цільнозернових продуктах.

Вітамін В12 (або ціанкобаламін) потрібен для утворення еритроцитів, розвитку нейронів та синтезу ДНК.

Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці.

Вивчайте про вітаміни бльше, харчуйтеся правильно та будьте здорові!

