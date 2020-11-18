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ICTV / Ранок / Від авітамінозу до передозу: чому вітаміни не можна приймати “про всяк випадок”? / 18.11.2020 18:17
18.11.2020 18:17
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Від авітамінозу до передозу: чому вітаміни не можна приймати “про всяк випадок”?

Фото: Unsplash

Пандемія коронавірусу спричинила підвищений попит на вітаміни.

Але, якщо приймати їх«про всяк випадок» і без призначення лікаря, можна отримати серйозні проблеми зі здоров’ям!

Вітаміни, рекомендовані медиками

Наразі немає жодного закінченого дослідження, яке б доводило, що прийом різних вітамінів має профілактичний чи лікувальний ефект при COVID-19, зазначають лікарі.

Щоправда, наприклад щодо вітаміну D були певні надії.

Вчені з Чиказького університету вважають, що кожен другий хворий на коронавірус має дефіцит вітаміну D. У експерименті взяли участь майже 500 осіб.

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Інше дослідження показало, що прийом вітаміну D може надати профілактичний ефект хворому. Але не все так однозначно.

Навіть якщо вживати вітамін D для профілактики хвороби — це потрібно робити виключно за призначенням лікаря. Бо може бути передозування.

Небезпека у тому, що побічний ефект може бути гірше, ніж сам коронавірус, зазначають фахівці.

Передозування вітамінами

Так, і таке буває. Професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних захворювань у Національному медуніверситеті ім. Богомольця Сергій Комарьов каже:

Люди дійсно хвилюються, тож хапаються, як кажуть, за соломинку. Та в цьому є велика небезпека. В основному, рекомендуються великі дози вітамінів — 4000 одиниць і більше, вітамін С  — 1,5 гр, а десь я читав в публікаціях  — радять до 10 гр. То ось в цих випадках може виникнути отруєння цими вітамінами.

А воно, за словами експерта, може бути більш небезпечне, ніж сам COVID-19.

Річ у тім, що ці вітаміни приймають участь у обміні і функціонуванні наших нирок, нервової та серцево-судинної систем. Передозування може викликати розлад функцій.

Вітамін D може привести до ураження нервової системи й ниркової недостатності, а вітамін С може уразити кров, підшлункову залозу й розвинути діабет.

Оманливі симптоми отруєння вітамінами

Ще одна небезпека передозування  —  оманливі симптоми, які подібні за симптоматикою до коронавірусу.

Передозування цинком  — також впливає на нервову систему, шлунково-кишковий тракт, викликає блювоту, діарею і грипоподібний синдром. Те, що може бути при самому COVID-19. Ще один цікавий симптом передозування цинку — це порушення смакових відчуттів. У цьому випадку можна просто сплутати симптоми, чи це передозування, чи це саме захворювання, — розповідає Сергій Комарьов.

Отож, перед прийомом вітамінів необхідний забір аналізів.

Для того, щоб сімейний лікар міг визначити вашу індивідуальну дозу.

Бо не усі з них вважають за необхідне її підвищувати під час пандемії.

То, як правильно приймати пігулки? Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про країни, яким практично вдалось перемогти COVID-19.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, коронавірус
18.11.2020 18:17



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