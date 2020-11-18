Від авітамінозу до передозу: чому вітаміни не можна приймати “про всяк випадок”?

Пандемія коронавірусу спричинила підвищений попит на вітаміни.
Але, якщо приймати їх«про всяк випадок» і без призначення лікаря, можна отримати серйозні проблеми зі здоров’ям!
Вітаміни, рекомендовані медиками
Наразі немає жодного закінченого дослідження, яке б доводило, що прийом різних вітамінів має профілактичний чи лікувальний ефект при COVID-19, зазначають лікарі.
Щоправда, наприклад щодо вітаміну D були певні надії.
Вчені з Чиказького університету вважають, що кожен другий хворий на коронавірус має дефіцит вітаміну D. У експерименті взяли участь майже 500 осіб.Також по темі: КТ легень при коронавірусі: чому його не варто робити "про всяк випадок" COVID-19 з’явився раніше 2020 року?! Дослідження італійських вчених Чи треба призначати антибіотики усім хворим на коронавірус?
Інше дослідження показало, що прийом вітаміну D може надати профілактичний ефект хворому. Але не все так однозначно.
Навіть якщо вживати вітамін D для профілактики хвороби — це потрібно робити виключно за призначенням лікаря. Бо може бути передозування.
Небезпека у тому, що побічний ефект може бути гірше, ніж сам коронавірус, зазначають фахівці.
Передозування вітамінами
Так, і таке буває. Професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних захворювань у Національному медуніверситеті ім. Богомольця Сергій Комарьов каже:
Люди дійсно хвилюються, тож хапаються, як кажуть, за соломинку. Та в цьому є велика небезпека. В основному, рекомендуються великі дози вітамінів — 4000 одиниць і більше, вітамін С — 1,5 гр, а десь я читав в публікаціях — радять до 10 гр. То ось в цих випадках може виникнути отруєння цими вітамінами.
А воно, за словами експерта, може бути більш небезпечне, ніж сам COVID-19.
Річ у тім, що ці вітаміни приймають участь у обміні і функціонуванні наших нирок, нервової та серцево-судинної систем. Передозування може викликати розлад функцій.
Вітамін D може привести до ураження нервової системи й ниркової недостатності, а вітамін С може уразити кров, підшлункову залозу й розвинути діабет.
Оманливі симптоми отруєння вітамінами
Ще одна небезпека передозування — оманливі симптоми, які подібні за симптоматикою до коронавірусу.
Передозування цинком — також впливає на нервову систему, шлунково-кишковий тракт, викликає блювоту, діарею і грипоподібний синдром. Те, що може бути при самому COVID-19. Ще один цікавий симптом передозування цинку — це порушення смакових відчуттів. У цьому випадку можна просто сплутати симптоми, чи це передозування, чи це саме захворювання, — розповідає Сергій Комарьов.
Отож, перед прийомом вітамінів необхідний забір аналізів.
Для того, щоб сімейний лікар міг визначити вашу індивідуальну дозу.
Бо не усі з них вважають за необхідне її підвищувати під час пандемії.
То, як правильно приймати пігулки? Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про країни, яким практично вдалось перемогти COVID-19.
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