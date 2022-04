Як знайти втрачені записи: поради, що допоможуть відновити незбережений документ Word

Як відновити небережений документ Word, якщо ви не встигли його зберегти?

Мабуть, кожен користувач ПК хоч раз зіштовхувався з такою проблемою: документ Word, на створення якого пішло чимало часу, не зберігся.

Зазвичай такі ситуації трапляються в найнезручніший момент, коли роботу терміново потрібно здавати.

Однак впадати у відчай через втрачений документ не варто.

Виявляється, є шанс на його відновлення.

Розповідаємо, як відновити незбережений документ Word та увімкнути автозбереження, аби не губити важливі файли в майбутньому.

Звісно, всі останні зміни повністю відновити не вдасться, проте ви можете знайти оригінальну версію документа.

Аби знайти документ через пошук на Macbook, достатньо натиснути на зображення лупи в правому верхньому кутку на робочому столі.

Після цього можна вводити назву файлу й відкривати його, якщо він з’явиться в списку.

Часом програма Microsoft Word без додаткового запиту зберігає резервну копію документів.

Аби знайти її, слід відкрити теку, де ви востаннє зберігали документ та знайти файл, що має в кінці літери wbk або WBK.

Саме ці закінчення позначають резервні копії Word.

Саме в кошику зберігаються всі видалені файли до того, як вони остаточно зникають з пам’яті комп’ютера.

Натисніть на кошик на робочому столі, якщо у вас Windows, аби перевірити, чи не загубився там потрібний вам документ.

На Macbook переглянути теку видалених файлів можна на док-станції.

Кілька простих кроків можуть допомогти відновити втрачений документ.

Відкрийте документ в програмі Microsoft Word.

Натисніть на опцію “Файл”.

Оберіть пункт “Інформація, а потім натисніть на “Керувати документом” або “Керувати версіями”.

У новому вікні знайдіть відсутній документ, натисніть на нього й оберіть “Відкрити”.

Після цього оберіть опцію “Файл” та “Зберегти як”, аби документ зберігся в новій теці.

Аби зберегти файли вручну на Windows, слід перевірити такі теки:

C:\Користувачі\AppData\Roaming\Microsoft\Word

C:\Користувачі\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles

Для цього слід зайти в меню “Пуску” й увести .tmp у пошуковому рядку.



Обов’язково набирайте символи без пробілів та з крапкою на початку.

Далі натисніть на опцію “Документи” згори у вікні пошуку.

Знайдіть назви файлів, відповідних останнім датам та часу, коли ви редагували документ.

Після цього відкрийте програму Word і відкрийте вкладку «Файл».Оберіть пункт “Відкрити”, а потім опцію “Огляд”.

Слід обрати формат файлу “Усі файли”, а потім перейти до теки, де зберігаються всі тимчасові файли й відкрити потрібний вам.

Якщо у вас немає Microsoft 365, ви можете скористатися автовідновленням.

Для цього слід виконати всього три простих кроки:

Біля параметра “Зберегти інформацію автовідновлення кожні Х хвилин” поставте галочку.

Перевірте, чи стоїть прапорець на опції “Зберегти останню автовідновлену версію, якщо я закрию без збереження”. Після цього можна натискати на кнопку “ОК”.

Фото: Pexels

