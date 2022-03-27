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ICTV Ранок 27.03.2022 12:30
27.03.2022 12:30
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Цифрова гігієна у смартфоні: 3 прості правила, що захистять від хакерів

Цифрова гігієна у смартфоні: 3 прості правила, що захистять від хакерів

Як захистити свій смартфон у воєнний час.

Російські окупанти завдають інформаційні удари.

Вони збирають особисті дані, паролі та соцмережі, щоб використовувати звідти інформацію у свої корисливих та злочинних діях.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує, як дотримуватися цифрової гігієни у смартфоні.

Правила цифрової безпеки

Як захистити свій смартфон

Для безпечного отримання цифрових послуг та інформації в додатку Дія, банку, соціальних мережах та месенджерах, рекомендується:

PIN-код для безпеки

Встановіть на смартфон PIN-код.

Це мінімум чотири цифри, що відомі вам, які необхідно вводити при розблокуванні смартфону.

Запишіть на листочку PIN-код та сховайте його в безпечне місце.

У разі крадіжки чи втрати смартфона та кредитних карток, це надасть додатковий час для звернення до банку, щоб заблокувати картки.

Підозрілі листи з посиланнями

Не відкривайте повідомлення та не переходьте за посиланнями з невідомих номерів.

Повідомлення можуть бути типу: “Вам зараховано 6500 грн за заявкою Дія, деталі за посиланням”.

Якщо сумніваєтеся, телефонуйте на гарячу лінію банку.

Електронні листи

Не відкривайте електронні листи про виграш у лотереї, грошові надходження, отримання спадку.

Шахраї систематично здійснюють такі розсилки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відрізнити ворожу техніку та куди повідомляти про переміщення ворога.

Фото: Рexels

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Теги: кібербезпека, смартфон
27.03.2022 12:30
Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України



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