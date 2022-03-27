Цифрова гігієна у смартфоні: 3 прості правила, що захистять від хакерів

Як захистити свій смартфон у воєнний час.
Російські окупанти завдають інформаційні удари.
Вони збирають особисті дані, паролі та соцмережі, щоб використовувати звідти інформацію у свої корисливих та злочинних діях.
Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує, як дотримуватися цифрової гігієни у смартфоні.
Правила цифрової безпеки
Як захистити свій смартфон
Для безпечного отримання цифрових послуг та інформації в додатку Дія, банку, соціальних мережах та месенджерах, рекомендується:
PIN-код для безпеки
Встановіть на смартфон PIN-код.
Це мінімум чотири цифри, що відомі вам, які необхідно вводити при розблокуванні смартфону.
Запишіть на листочку PIN-код та сховайте його в безпечне місце.
У разі крадіжки чи втрати смартфона та кредитних карток, це надасть додатковий час для звернення до банку, щоб заблокувати картки.
Підозрілі листи з посиланнями
Не відкривайте повідомлення та не переходьте за посиланнями з невідомих номерів.
Повідомлення можуть бути типу: “Вам зараховано 6500 грн за заявкою Дія, деталі за посиланням”.
Якщо сумніваєтеся, телефонуйте на гарячу лінію банку.
Електронні листи
Не відкривайте електронні листи про виграш у лотереї, грошові надходження, отримання спадку.
Шахраї систематично здійснюють такі розсилки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відрізнити ворожу техніку та куди повідомляти про переміщення ворога.
Фото: Рexels