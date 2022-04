Будьте поруч попри все: як підтримати дитину, що тужить за домом під час війни

Як підтримати дітей різного віку, що тужать за домом під час війни?

Бойові дії змусили мільйони українців тікати з рідних осель якомога далі, аби врятувати своє життя та убезпечити дітей.

Малечі неабияк складно прийняти нові умови та змиритися з тим, що її відірвали від дому через війну.

Саме тому дорослим необхідно підтримувати дітей у такі непрості часи.

Зараз найменші українці потребують захисту від старших, як ніколи раніше.

Розповідаємо, як заспокоїти та підтримати дитину, яка сумує за домом під час війни.

Не варто дурити дитину та вигадувати байки.

Дитині важливо розуміти першопричини її тимчасових незручностей.

Якщо у вашій родині є військовозобов’язаний, який перебуває на фронті, поясніть дитині, що він зараз захищає нашу Батьківщину від ворогів.

Варто також дати зрозуміти малечі, чому інші дорослі не з вами: “Вони залишились вдома, тому що вони прийняли таке рішення/ не мали змоги виїхати разом з нами / допомагають стареньким”.

За можливості дайте дитині можливість якось побачити близьких, що зараз перебувають далеко від вас.

Покажіть малечі фото або відео з рідними або спілкуйтеся відеозв’язком.

До речі, можна також спробувати пограти з дитиною в гру, в яку з нею грали рідні, що опинилися далеко через війну.

Якщо малеча тужить за улюбленою іграшкою, що залишилася вдома, знайдіть альтернативу.

Запитайте в малечі, чим вона б хотіла гратися.

Усім нам час потрібно давати волю емоціям.

Не зупиняйте дитину, що хоче поплакати або потужити.

Запропонуйте малечі намалювати сумного смайлика й розповісти вам, що б цей смайлик хотів зробити, аби йому стало краще.

Після цього допоможіть дитині стабілізуватися й пограйте з нею в її улюблену гру, аби привернути увагу до чогось приємного.

Якщо дитина плаче постійно, намагайтеся відверто поговорити з нею про причини смутку й створіть безпечне місце, куди дитина могла б ховатися, щоб поплакати й згадати дім або близьких, які опинилися далеко від вас.

Уважно слідкуйте за станом малечі: якщо вона постійно сумує протягом 3 тижнів, варто звернутися до професійного психолога.

Аби дитині було легше адаптуватися до нових умов, дотримуйтеся ритуалів, що були звичними для неї вдома.

Відтак, не забувайте про вчасний підйом, прогулянки, казку на ніч, якісний сон.

Пам’ятайте й про те, що малеча вкрай потребує ваших обіймів, то притискайте її до себе та нагадуйте дитині про те, як сильно ви її любите.

Дорослим дітям так само потрібно пояснювати, чому саме ви були змушені поїхати з рідного дому.

Наголошуйте на тому, що у вашому тимчасовому житлі безпечніше, воно дозволить нормалізуватися й відновити енергію для допомоги своїй родині й усій країні.

Не бійтеся обговорювати з підлітками все, що сталося.

Закцентуйте на тому, що Україна й увесь світ роблять усе можливе, аби війна якомога швидше закінчилася.

Визнайте час для перегляду новин і обговорюйте з дитиною те, що чуєте.

Підлітки часом розуміють усе не гірше за дорослих.

Намагайтеся сприяти спілкуванню підлітка з однолітками онлайн або офлайн, аби дитина не почувала себе самотньою й відірваною від друзів.

Дайте підлітку можливість поділитися своїм занепокоєнням та розповісти про всі переживання.

Поважайте думку дитини й не критикуйте її за певні висловлювання.

Обов’язково шукайте відповіді на них разом.

Якщо підліток плаче, коли ділиться своїм болем, не намагайтеся його або її зупинити.

Замість цього запитуйте, як саме ви можете допомогти.

Відтворюйте домашні традиції та створюйте нові: почніть разом гуляти або чаювати, почитайте, подивіться цікавий фільм.

За можливості запропонуйте дитині приєднатися до участі у групі психологічної підтримки для підлітків.

Не варто забувати й про тактильний контакт: обіймайте дитину, якщо вона цього хоче.

Фото: Pexels

