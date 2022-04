Привітання з Великоднем 2022: оригінальні та красиві вітання у віршах, прозі та короткі SMS

Найкращі привітання з Великоднем 2022 українською мовою.

Великдень — найсвітліше та одне з найголовніших релігійних свят.

Попри війну, мільйони українців чекають на це свято, щоб об’єднатись з рідними, звернутись до Бога з молитвою за мир в Україні та згадати тих, хто на жаль, втратив можливість обійняти близьких, адже покинули рідні домівки.

Відеодзвінки та привітальні листівки підтримають незнищенний дух свята, а ми допоможемо підібрати потрібні слова.

Ранок у Великому Місті розповідає, як привітати друзів та рідних з Великоднем українською мовою.

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостей привітаймо,

“Христос воскрес!” – усі разом мерщій заспіваймо.

***

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість

Не залишає вас у всі дні вашого життя!

***

Радій народ, Великдень зустрічаєм,

Щаслива для усіх це буде мить,

“Христос воскрес” лунатиме навколо,

В церквах святково й щиро задзвенить.

Нехай збуваються всі мрії та бажання,

А негаразди зникнуть назавжди,

Любов у серці буде панувати,

З надією вперед упевнено іти

***

Христос воскрес. У це світле свято можна побажати тільки здоров’я, щастя, любові, миру і душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Нехай панують в ньому розуміння, любов і турбота!

***

Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Цінуймо прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.

***

Від щирого серця поздоровляємо вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пламеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх Вам земних благ!

***

Христос Воскрес, настав Великдень! І хоча цьогоріч ми окремо, надсилаю тобі свої найкращі та найтепліші побажання! Будь щаслива та здорова, успішна та красива, нехай усе вдається і вдома панують мир, кохання та злагода. Зі святом!

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

Христос воскрес – квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Усім міцного здоров’я!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!

Нагадаємо, раніше ми вже публікували привітання з Великоднем.

Фото: Рexels

