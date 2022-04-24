Привітання з Великоднем 2022: оригінальні та красиві вітання у віршах, прозі та короткі SMS

Найкращі привітання з Великоднем 2022 українською мовою.
Великдень — найсвітліше та одне з найголовніших релігійних свят.
Попри війну, мільйони українців чекають на це свято, щоб об’єднатись з рідними, звернутись до Бога з молитвою за мир в Україні та згадати тих, хто на жаль, втратив можливість обійняти близьких, адже покинули рідні домівки.
Відеодзвінки та привітальні листівки підтримають незнищенний дух свята, а ми допоможемо підібрати потрібні слова.
Ранок у Великому Місті розповідає, як привітати друзів та рідних з Великоднем українською мовою.
Привітання з Великоднем у віршах українською мовою
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостей привітаймо,
“Христос воскрес!” – усі разом мерщій заспіваймо.
***
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!
***
Радій народ, Великдень зустрічаєм,
Щаслива для усіх це буде мить,
“Христос воскрес” лунатиме навколо,
В церквах святково й щиро задзвенить.
Нехай збуваються всі мрії та бажання,
А негаразди зникнуть назавжди,
Любов у серці буде панувати,
З надією вперед упевнено іти
Привітання з Великоднем у прозі українською мовою
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Христос воскрес. У це світле свято можна побажати тільки здоров’я, щастя, любові, миру і душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Нехай панують в ньому розуміння, любов і турбота!
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Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Цінуймо прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.
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Від щирого серця поздоровляємо вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пламеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх Вам земних благ!
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Христос Воскрес, настав Великдень! І хоча цьогоріч ми окремо, надсилаю тобі свої найкращі та найтепліші побажання! Будь щаслива та здорова, успішна та красива, нехай усе вдається і вдома панують мир, кохання та злагода. Зі святом!
Великдень – короткі СМС привітання українською
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
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Христос воскрес – квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Усім міцного здоров’я!
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З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Христос Воскрес!
Нагадаємо, раніше ми вже публікували привітання з Великоднем.
Фото: Рexels