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ICTV Ранок 30.04.2021 16:50
30.04.2021 16:50
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Великдень 2021: привітання у прозі, віршах та картинках


Привітання з Великоднем 2021 українською мовою у віршах і прозі, короткі СМС-вітання, а також листівки.

Великдень, або ж Пасха – одне з найважливіших християнських свят. Воно символізує Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, який прийняв смерть за гріхи усього людства заради порятунку від страшних бід.

Цьогоріч православні та греко-католики святкують Великдень 2 травня.

Не забудь привітати своїх рідних і друзів із цим світлим святом! Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання на будь-який смак.

Найкращі привітання з Пасхою

Великдень – привітання в прозі

Вітаю з Великоднем та в це чудове свято хочу побажати йти по життю з доброю мрією, високими прагненнями, щирою надією, міцною вірою і великою любов’ю. Нехай ніжний аромат здобних пасок, яскраві фарби яєць, дзвінкий сміх і світлі посмішки близьких наповнять цей день справжнім дивом і прекрасним настроєм.

***

Найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового! Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у Вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких

***

Вітаю зі святом Пасхи! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин! Вірте в себе!

***

Христос Воскрес!
З відчуттям глибокої радості і від щирого серця поздоровляємо вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій!Нехай до Вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай світлішою стає, серце пламеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх Вам земних благ!

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Великдень – привітання у віршах

Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!

***

У світлий Великдень вклоняюсь вам щиро,
Бажаю вам щастя, бажаю вам миру!
Хай сонечко в небі завжди вам сіяє,
У доброму ділі хай Бог помагає!

Достатку бажаю, міцного здоров’я,
З повагою люди до вас щоб, з любов’ю,
Усе, що задумали ви, щоб збулося,
Щоб радісно вам на землі цій жилося!

***

І зійде сонце,
Наче кругла паска,
Мов писанка,
Розквітне вся земля –
Радіймо, друзі,
Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,
В Великоднім колі
І Господа воскреслого молім,
Щоб обновивсь
Весною щастя й долі
Наш рідний край, наш дім.

***

Я зі святом вас вітаю,
Миру й радості бажаю,
Світлої надії,
Виправдання мрії,
Добрих днів щасливих,
Друзів незрадливих,
Крашанки хай сяють,
З Пасхою вітають!

***

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість

Не залишає Вас у всі дні вашого життя!

Короткі СМС-привітання з Великоднем

Проміння чисте
Падає з небес
Вітаємо з Великоднем
Христос воскрес!

***

Нехай Божа ласка
зійде з небес,
смачна буде паска,
Христос Воскрес!

***

Світло Великого Дня і любов
Промовляють до нас найщирішою з мов.
Щоб ми з тобою серцем пораділи
Й за те, що маємо, подякувати вміли!

***

Весна розцвіла, неначе казка,
І посилає сонце проміння із небес.
Вітаю із щасливим святом Пасхи!
Христос Воскрес!

***

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос Воскрес! — Воістину воскрес!

Картинки і листівки з Великоднем

З Великоднем картинка Великдень картинка Христос Воскрес картинка Пасха картинка Великдень 2020 картинка

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивні великодні традиції чехів.

Фото: Pixabay

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Теги: Великдень, привітання
30.04.2021 16:50



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