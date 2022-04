Велика субота 2022: традиції та заборони свята

Що можна й не можна робити у Велику суботу 2022?

Велика субота – останній день перед Великоднем. Цьогоріч вона припадає на 23 квітня.

Велику суботу також називають Тихою суботою, оскільки в цей день не заведено веселитися.

Інша назва цього свята – Фарбувальна субота. Вона пов’язана з тим, що в цей день зазвичай фарбують крашанки.

Які ще традиції має Велика субота, чого не можна робити в цей день як її краще провести?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Цей день присвячений скорботі через смерть Ісуса Христа, якого розіп’яли у п’ятницю.

Віряни зазвичай ходять у Велику суботу в храми на богослужіння, що починаються рано вранці й тривають весь день.

Якщо ти перебуваєш у зоні активних бойових дій, не варто ризикувати життям.

Можна доєднатися до богослужінь онлайн.

Опівночі починається хресний хід, після якого настає Великдень.

Цього дня слід доробити всі домашні справи, на які не було часу раніше.

Господині в цей день займаються останніми приготуваннями до неділі й фарбують разом з усіма членами родини крашанки.

Не забудь попросити в цей день вибачення в усіх близьких й поставити свічку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі страви до великоднього столу.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.