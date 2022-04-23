Велика субота 2022: традиції та заборони свята

Що можна й не можна робити у Велику суботу 2022?
Велика субота – останній день перед Великоднем. Цьогоріч вона припадає на 23 квітня.
Велику суботу також називають Тихою суботою, оскільки в цей день не заведено веселитися.
Інша назва цього свята – Фарбувальна субота. Вона пов’язана з тим, що в цей день зазвичай фарбують крашанки.
Які ще традиції має Велика субота, чого не можна робити в цей день як її краще провести?
Ранок у Великому Місті зараз розповість.
Велика субота — традиції
Цей день присвячений скорботі через смерть Ісуса Христа, якого розіп’яли у п’ятницю.
Віряни зазвичай ходять у Велику суботу в храми на богослужіння, що починаються рано вранці й тривають весь день.
Якщо ти перебуваєш у зоні активних бойових дій, не варто ризикувати життям.
Можна доєднатися до богослужінь онлайн.
Опівночі починається хресний хід, після якого настає Великдень.
У Тиху суботу заведено збирати великодній кошик, до якого слід покласти крашанки, м’ясо й паски.
Цього дня слід доробити всі домашні справи, на які не було часу раніше.
Господині в цей день займаються останніми приготуваннями до неділі й фарбують разом з усіма членами родини крашанки.Також по темі: Запечене сало й мінтай у паніровці: оригінальні великодні страви від Євгена Клопотенка Великодня "небезпека". Які барвники для яєць краще не купувати Альтернатива традиційній пасці: рецепт краффіна на Великдень
Чого не можна робити у Велику суботу?
- Давати гроші в борг (є прикмета, що той, хто порушить цю заборону, невдовзі сам потребуватиме допомоги)
- Лихословити й сваритися
- Відзначати день народження
- Влаштовувати поминки
- Гучно співати й танцювати
- Займатися важкою роботою
- Шити й різати
- Поратися на городі
Не забудь попросити в цей день вибачення в усіх близьких й поставити свічку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі страви до великоднього столу.
Фото: Pixabay