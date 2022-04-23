Велика субота 2022: традиції та заборони свята

Що можна й не можна робити у Велику суботу 2022?

Велика субота – останній день перед Великоднем. Цьогоріч вона припадає на 23 квітня.

Велику суботу також називають Тихою суботою, оскільки в цей день не заведено веселитися.

Інша назва цього свята – Фарбувальна субота. Вона пов’язана з тим, що в цей день зазвичай фарбують крашанки.

Які ще традиції має Велика субота, чого не можна робити в цей день як її краще провести?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Велика субота — традиції

Цей день присвячений скорботі через смерть Ісуса Христа, якого розіп’яли у п’ятницю.

Віряни зазвичай ходять у Велику суботу в храми на богослужіння, що починаються рано вранці й тривають весь день.

Якщо ти перебуваєш у зоні активних бойових дій, не варто ризикувати життям.

Можна доєднатися до богослужінь онлайн.

Опівночі починається хресний хід, після якого настає Великдень.

У Тиху суботу заведено збирати великодній кошик, до якого слід покласти крашанки, м’ясо й паски.

Цього дня слід доробити всі домашні справи, на які не було часу раніше.

Господині в цей день займаються останніми приготуваннями до неділі й фарбують разом з усіма членами родини крашанки.

Чого не можна робити у Велику суботу?

Давати гроші в борг (є прикмета, що той, хто порушить цю заборону, невдовзі сам потребуватиме допомоги)

Лихословити й сваритися

Відзначати день народження

Влаштовувати поминки

Гучно співати й танцювати

Займатися важкою роботою

Шити й різати

Поратися на городі

Не забудь попросити в цей день вибачення в усіх близьких й поставити свічку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі страви до великоднього столу.

Фото: Pixabay

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