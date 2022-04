Запечене сало й мінтай у паніровці: оригінальні великодні страви від Євгена Клопотенка

Що покласти до великоднього кошика цьогоріч?

Уже цієї неділі українці відзначатимуть велике православне свято — Великдень.

Цей день у багатьох викликає асоціації з радістю, посиденьками з близькими й смачною їжею.

Великодній кошик, наповнений смаколиками, вже давно став головним атрибутом цього дня.

Аби потішити близьких у такі непрості часи, слід покласти до кошика найсмачніші й найоригінальніші страви цьогоріч.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився ідеями страв до Великодня, які неодмінно сподобаються тобі й твоїм рідним.

Без буженини неможливо уявити великодній кошик будь-якого українця.

Її приготування не займає багато часу: за лічені години можна створити справжній кулінарний шедевр з м’яса та прянощів.

Євген Клопотенко радить готувати буженину з часником та розмарином, а щоб м’ясо було соковитим і тануло в роті, можна додати кілька ложок натурального йогурту перед запіканням у духовці.

Чудовим доповненням до буженини стане вишуканий яблучний конфітюр, який підсолодить пікантну страву й збалансує її смак.

Сало вже давно стало своєрідним символом українських свят, тож на Великдень без нього точно не обійтися.

Аби додати родзинку цій страві, сало можна запекти разом з квітками ромашки, а також додати до нього хрін або гірчицю.

Перед тим як покласти сало в кошик, загорніть його в пергаментний папір.

Чимало людей вважають, що робити домашню ковбасу дуже складно, а дарма.

Спробуйте приготувати зіньківську ковбасу зі свинини, прянощів та кишок.

Головна родзинка цієї страви в тому, що м’ясо для ковбаси має бути не перекрученим, а дрібно нарізаним.

За бажанням можна додати пікантні прянощі, аби розбавити смак.

Ну й куди ж без смаженої рибки.

Минтай у паніруванні з манки може стати чудовим доповненням до великоднього кошика.

Аби риба мала ніжний та м’який смак, використайте вершкове масло в суміші з рослинною олією для смаження.

Доповнити звичайні паски можна сирними кексами.

Така випічка на основі розпушувача для тіста підкорить серця навіть найвибагливіших гурманів.

Аби кекс вразив усіх ароматом, можна додати лимонну цедру, ромову есенцію й ванільний цукор.

Для декору використовуйте шоколад та шматочки фруктів.

Без цієї страви Великдень уявити взагалі неможливо.

Найпростіший варіант — класична дріжджова паска.

Духмяний великодній хліб із родзинками та цукровою глазур’ю неодмінно підійме настрій і подарує позитивні емоції навіть в умовах війни.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку рецептів найкращих страв на Великдень 2022.

Фото: Unsplash

