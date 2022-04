Великодня “небезпека”. Які барвники для яєць краще не купувати

Усе про барвники для яєць.

Напередодні Великодня полиці в магазинах буквально забиті дешевими барвниками для яєць та посипками для пасхальної випічки.

Будьте уважні:часто за красою ховається цілий набір надзвичайно небезпечних і навіть отруйних речовин, від яких краще триматися подалі.

Чим саме небезпечні барвники для яєць та які з них краще взагалі не купувати?

Дивіться у відео.

