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Video: Великодня “небезпека”. Які барвники для яєць краще не купувати

Усе про барвники для яєць. Напередодні Великодня полиці в магазинах буквально забиті дешевими барвниками для яєць та посипками для пасхальної випічки. Будьте уважні:часто за красою ховається цілий набір надзвичайно небезпечних і навіть отруйних речовин, від яких краще триматися подалі. [read_more_news] Чим саме небезпечні барвники для яєць та які з них краще взагалі не купувати? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна купувати паски в магазинах. Фото: Unsplash

Великодня “небезпека”. Які барвники для яєць краще не купувати
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Усе про барвники для яєць.

Напередодні Великодня полиці в магазинах буквально забиті дешевими барвниками для яєць та посипками для пасхальної випічки.

Будьте уважні:часто за красою ховається цілий набір надзвичайно небезпечних і навіть отруйних речовин, від яких краще триматися подалі.

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Чим саме небезпечні барвники для яєць та які з них краще взагалі не купувати?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна купувати паски в магазинах.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Великодня “небезпека”. Які барвники для яєць краще не купувати / 20.04.2022 14:53
20.04.2022 14:53

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