Аби бачив весь світ! Листівки з України, що показують цинічність окупантів

Як розповісти всьому світу про знищення історичних пам’яток в Україні за допомогою листівок?

Окупантів не зупиняють жодні нормальні норми та правила.

Вони обстрілюють будинки мирного населення, вдираються в домівки людей, що втекли від бойових дій, і влаштовують там погроми, розстрілюють невинних цивільних.

Росіяни вперто намагаються знищити й нашу культурну спадщину: від початку повномасштабної війни загарбники зруйнували або пошкодили близько 160 цінних історичних будівель по всій Україні.

Про злочини й варварство наших ворогів має знати весь світ.

Достукатися до іноземців та відкрити їм очі на правду допоможе проєкт “Листівки з України”, який запустив Український інститут.

Розповідаємо, де знайти листівки, що допоможуть розповісти всьому світу про руйнування нашої культурної спадщини.

Засновники проєкту “Листівки з України” закликає всіх небайдужих ширити наслідки діяльності окупантів та фіксувати збитки, завдані російськими військовими нашій культурі після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Ми підібрали декілька прикладів розтрощених історичних пам’яток, які варто показувати всьому світу, аби люди бачили, як у XXI столітті окупанти намагаються відібрати культуру в незалежного та вільного народу.

Бомбардування російськими військовими місця, де ховалися беззахисні діти, жінки та літні люди, сколихнуло всю Україну та інші цивілізовані країни.

Колись у Маріупольський театр приходили сотні глядачів, аби насолодитися мистецтвом та неперевершеною грою акторів.

Ця будівля була справжнім центром культурного життя міста.

Ворожий снаряд забрав життя у близько 300 людей, які вже ніколи не зможуть обійняти своїх рідних.

Зараз Маріупольський драмтеатр став символом гуманітарної катастрофи, у якій винна Росія.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.