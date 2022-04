Надсилаємо речі за кордон: як відправити посилку в Польщу під час війни

Як відправити посилку в Польщу з України?

Більшість українців, що евакуювалися через війну за кордон, виїхали саме до сусідньої Польщі.

Під час вимушеного переїзду не в усіх було достатньо часу, аби зібрати всі необхідні речі: багато людей тікали з однією маленькою сумкою на руках, аби якомога швидше покинути гарячі точки.

Близькі біженців, що хочуть передати одяг своїм близьким, а також охочі передати гуманітарну допомогу переселенцям волонтери, можуть зробити це легко й швидко.

Розповідаємо, як надіслати посилку з України до Польщі в умовах воєнного стану.

З 1 березня 2022 року Укрпошта відновила міжнародний імпорт та експорт, тож тепер усі охочі можуть відправити речі за кордон або отримати їх.

Перед тим, як відправляти посилку, слід перевірити, чи можна пересилати вкладення, а також обрати поштове відділення.

Обов’язково ознайомтеся з правилами митного оформлення.

Зареєструвати відправлення можна в мобільному додатку або в особистому кабінеті, скориставшись інструкцією від Укрпошти.

Якщо ви бажаєте оформити посилку у відділенні, слід підготувати всю необхідну інформацію для заповнення документів.

Для відправлення потрібно вказати ПІБ, повну поштову адресу, номер телефону та індекс відправника, а також ті самі дані отримувача.

Зверніть увагу на те, що поштова адреса включає країну, область, населений пункт, вулицю, номер будинку й номер квартири.

Після оплати послуги ви отримаєте квитанцію, у якій буде зазначено трек-номер посилки.

Слід зазначити, що експортні відділення Укрпошти зараз працюють у цих областях:

Вартість відправлення посилки можна дізнатися на сайті Укрпошти або розрахувати самостійно.

Пам’ятайте про те, що термін доставлення буде довшим, ніж зазвичай, адже зараз усі посилки ретельно перевіряють на наявність заборонених предметів.

З 12 березня міжнародні доставлення відновила й Нова Пошта Глобал.

Надіслати посилку в Польщу можна з будь-якого відділення, що зараз працює у вашому місці.

Перед відправленням слід ознайомитися з переліком предметів, які не можна транспортувати.

Отож, аби надіслати посилку до Польщі з України, вам слід:

Детально описати відправлення: зазначити вид, компанію виробника, назву, матеріал, вартість та країну виготовлення.

Оформити заявку в особистому кабінеті онлайн, отримати номер заявки, а також передати посилку в найближче до вас відділення Нової Пошти.

Для оформлення відправлення у відділенні варто вказати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення, ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача.

Після цього слід сплатити послуги та отримати трекінг-номер.

Варто зазначити, що посилки доставляє кур’єр до дверей отримувача.

