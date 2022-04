Як підстригти чоловіка самостійно: зачіска в домашніх умовах

Як підстригти чоловіка вдома машинкою та ножицями – покрокова інструкція.

Через повномасштабну війну в Україні та тимчасове закриття закладів зі сфери послуг виникає чимало проблем.

Відтак, у деяких регіонах через підвищену небезпеку закриті перукарні, а зачіску багатьом вже давно пора оновлювати.

Особливо це актуально для чоловіків, які підстригаються майже кожен місяць.

Бойові дії — це не привід повністю нехтувати своїм виглядом, тож зараз вони просять своїх дружин, мам, сестер, щоб ті допомогли їм у такій справі.

Але як змінити чоловікові зачіску, якщо до цього в тебе не було жодного досвіду?

Ранок у Великому Місті допоможе тобі та розповість, як вдало підстригти чоловіка вдома.

Одна із найпростіших стрижок. Для того, щоб виконати її, тобі потрібно мати спеціальну машинку. Ти повинна обговорити з чоловіком бажану довжину волосся та обрати для цього потрібну насадку. Як це зробити, має бути написано в інструкції до машинки.

Професійні перукарі радять початківцям починати напрацювання своїх навичок саме зі стрижки бокс.

Виконувати її потрібно наступним чином:

Спеціальної машинки для стрижки у тебе немає? Якщо є ножиці, які добре ріжуть та гребінець, то можна підстригти чоловіка ними.

Цей процес займе у тебе трохи більше часу та терпіння, ніж машинкою. Проте дотримуйся наступних кроків, і в тебе все вийде:

Тепер ти знаєш, як підстригти чоловіка вдома на карантині. Підтримуйте гарний зовнішній вигляд, розвивайтесь та бережіть себе.

Фото: Pixabay

Головне фото: Unsplash

