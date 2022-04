Страсна п’ятниця 2022: дата, правила та заборони

Що можна та заборонено робити у Страсну п’ятницю.

Страсна або Велика п’ятниця – один з найскорботніших днів Великого посту. У 2022 році вона припадає на 22 квітня.

Цей день пов’язаний з однією з найтрагічніших подій в історії християнства – сходження на Голгофі Ісуса Христа, де він приніс себе в жертву. Вважається, що тоді він розплачувався за всі гріхи людства.

Тому в цей день люди вшановують його жертву, а в церкві немає літургії. Лише ввечері з вівтаря виносять плащаницю із зображенням знятого з хреста Ісуса. Нею покривають стіл, що стоїть посеред храму, та читають молитви.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, що можна та заборонено робити у цей день.

– Не можна працювати. У цей день не дозволяється шити, прати, різати, прибирати, копати землю, саджати, готувати їжу та навіть купатись.

– Не можна святкувати. Співати, веселитись, танцювати та вести розгульний спосіб життя цього дня забороняється.

– Не можна сваритись. У Страсну п’ятницю варто втриматись від крику та лайки. Краще присвятити цей день роздумам про Ісуса Христа та його жертву заради людей.

– Не можна їсти. Страсна п’ятниця – один із найсуворіших днів Великого посту. Вживати їжу вірянам у цей день забороняється аж до вечірнього богослужіння, поки не винесуть плащаницю. Лише після цього можна з’їсти трохи хліба та випити води.

Окрім заборон, у Страсну п’ятницю все ж рекомендують робити деякі речі. Серед них:

– Випікання паски. Попри всі заборони на готування, все ж дозволяється випікати паски – один з найголовніших атрибутів Великодня.

– Молитви. У цей день не буде проводитись літургія. Проте вечірнє богослужіння є дуже важливим, адже в такий спосіб можна подякувати Ісусу Христу за його велику жертву заради людства. Також існує традиція купити в церкві 12 свічок та розставити їх по всьому дому, щоб вони всі догоріли. За народними повір’ями вважалось, що це може принести добробут.

Щоправда, повномасштабна війна вносить у наше життя свої корективи. Тож цьогоріч жителям регіонів, де йдуть активні бойові дії, рекомендуємо утриматися від відвідування церкви та помолитися вдома.

– Допомога нужденним. У народі вірили, що якщо в Страсну п’ятницю допомогти тим, хто цього потребує, то такий добрий вчинок обов’язково відгукнеться в майбутньому.

Страсна п’ятниця – це не просто день, коли ми вшановуємо Ісуса. Ми також маємо подумати й про себе. Чи правильним шляхом ідемо, чи все чинимо по совісті, чи не шукаємо навколо себе ворогів та чи не уподібнюємо себе до зрадників Ісуса Христа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості святкування Великодня 2022.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.