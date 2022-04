І все буде добре для кожного з нас: як і де пройде концерт гурту Океан Ельзи на Великдень

Як проходитиме великодній концерт гурту Океан Ельзи в умовах війни?

Страшна війна призупинила життя кожного українця.

Біль, страх та шалене відчуття несправедливості охопили людей і затьмарили весь позитив.

Однак зрештою повертатися до життя все ж потрібно, аби мати сили для остаточної перемоги над ворогами.

Вже цієї неділі на нас чекає аж дві приємних події: Великдень та повноцінний концерт гурту Океан Ельзи в Києві.

Насолодитися піснями, що викликають мурашки по шкірі, можна буде й удома: виступ транслюватимуть на телебаченні.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, як і де саме пройде великодній концерт в умовах бойових дій.

Детальніше читай у матеріалі.

Святослав Вакарчук з командою готується представити символічні для всіх українців пісні на станції метро Золоті Ворота.

Таку локацію обрали неспроста.

Святослав зазначив, що саме в такі непрості часи стало місцем, де можна безпечно зібрати багато людей.

Співак наголосив на особливій значущості Золотих Воріт.

Основною метою концерту фронтмен гурту назвав об’єднання почуттів українців, що виникають під час війни, зі світлом та надією.

Сама програма, каже Святослав, складатиметься із відповідних реаліям пісень: суміш бойових дій із Великоднем.

Варто зазначити, що ОЕ представить і нову пісню.

До речі, на концерті будуть і неочікувані та важливі дуети з іншими виконавцями, адже українцям зараз потрібне єднання, як ніколи раніше.

Символічний великодній концерт матиме назву “І все буде добре”, що набула особливого значення для кожного.

Трансляцію пісень на телебаченні можна буде подивитися 24 квітня о 21:00.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як освятити паску під час бойових дій.

Фото: sviatoslav.vakarchuk

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.