І все буде добре для кожного з нас: як і де пройде концерт гурту Океан Ельзи на Великдень

Як проходитиме великодній концерт гурту Океан Ельзи в умовах війни?
Страшна війна призупинила життя кожного українця.
Біль, страх та шалене відчуття несправедливості охопили людей і затьмарили весь позитив.
Однак зрештою повертатися до життя все ж потрібно, аби мати сили для остаточної перемоги над ворогами.
Вже цієї неділі на нас чекає аж дві приємних події: Великдень та повноцінний концерт гурту Океан Ельзи в Києві.
Насолодитися піснями, що викликають мурашки по шкірі, можна буде й удома: виступ транслюватимуть на телебаченні.
Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, як і де саме пройде великодній концерт в умовах бойових дій.
Детальніше читай у матеріалі.
Як, де та о котрій пройде великодній концерт гурту Океан Ельзи в Києві?
Святослав Вакарчук з командою готується представити символічні для всіх українців пісні на станції метро Золоті Ворота.
Таку локацію обрали неспроста.
Святослав зазначив, що саме в такі непрості часи стало місцем, де можна безпечно зібрати багато людей.
Співак наголосив на особливій значущості Золотих Воріт.
— Золоті ворота — це символ, з якого починалася Київська Русь та вся наша українська суть, — заявив Вакарчук.
Основною метою концерту фронтмен гурту назвав об’єднання почуттів українців, що виникають під час війни, зі світлом та надією.
Сама програма, каже Святослав, складатиметься із відповідних реаліям пісень: суміш бойових дій із Великоднем.
Варто зазначити, що ОЕ представить і нову пісню.
— Ця пісня про актуальні події. Я присвятив її тим, кому вона зараз може бути потрібною, — наголосив музикант.
До речі, на концерті будуть і неочікувані та важливі дуети з іншими виконавцями, адже українцям зараз потрібне єднання, як ніколи раніше.Також по темі: Великдень без поїздок на природу: чому українцям заборонили ходити до лісу та яке покарання за це передбачене Відпочинок в умовах воєнного стану: чи будуть додаткові вихідні в Україні на Великдень і травневі свята Смачні та ароматні: найкращі рецепти пасок до Великодня
Символічний великодній концерт матиме назву “І все буде добре”, що набула особливого значення для кожного.
Трансляцію пісень на телебаченні можна буде подивитися 24 квітня о 21:00.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як освятити паску під час бойових дій.
Фото: sviatoslav.vakarchuk