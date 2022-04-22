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ICTV Ранок 22.04.2022 10:00
22.04.2022 10:00
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І все буде добре для кожного з нас: як і де пройде концерт гурту Океан Ельзи на Великдень

І все буде добре для кожного з нас: як і де пройде концерт гурту Океан Ельзи на Великдень

Як проходитиме великодній концерт гурту Океан Ельзи в умовах війни?

Страшна війна призупинила життя кожного українця.

Біль, страх та шалене відчуття несправедливості охопили людей і затьмарили весь позитив.

Однак зрештою повертатися до життя все ж потрібно, аби мати сили для остаточної перемоги над ворогами.

Вже цієї неділі на нас чекає аж дві приємних події: Великдень та повноцінний концерт гурту Океан Ельзи в Києві.

Насолодитися піснями, що викликають мурашки по шкірі, можна буде й удома: виступ транслюватимуть на телебаченні.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, як і де саме пройде великодній концерт в умовах бойових дій.

Детальніше читай у матеріалі.

Як, де та о котрій пройде великодній концерт гурту Океан Ельзи в Києві?

Святослав Вакарчук з командою готується представити символічні для всіх українців пісні на станції метро Золоті Ворота.

Таку локацію обрали неспроста.

Святослав зазначив, що саме в такі непрості часи стало місцем, де можна безпечно зібрати багато людей.

Співак наголосив на особливій значущості Золотих Воріт.

— Золоті ворота — це символ, з якого починалася Київська Русь та вся наша українська суть, — заявив Вакарчук.

Основною метою концерту фронтмен гурту назвав об’єднання почуттів українців, що виникають під час війни, зі світлом та надією.

Сама програма, каже Святослав, складатиметься із відповідних реаліям пісень: суміш бойових дій із Великоднем.

Варто зазначити, що ОЕ представить і нову пісню.

— Ця пісня про актуальні події. Я присвятив її тим, кому вона зараз може бути потрібною, — наголосив музикант.

До речі, на концерті будуть і неочікувані та важливі дуети з іншими виконавцями, адже українцям зараз потрібне єднання, як ніколи раніше.

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Символічний великодній концерт матиме назву “І все буде добре”, що набула особливого значення для кожного.

Трансляцію пісень на телебаченні можна буде подивитися 24 квітня о 21:00.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як освятити паску під час бойових дій.

Фото: sviatoslav.vakarchuk

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Теги: війна в Україні, Великдень, концерт, Святослав Вакарчук
22.04.2022 10:00
Джерело: Вікна-новини



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