Не класичне інтерв’ю, а щирі розмови. Ведучий ICTV Сергій Лиховида запустив власний YouTube-канал

Ведучий ICTV Сергій Лиховида запустив YouTube-канал “Розмова”.

У новому проєкті ведучий братиме інтервʼю у відомих українців, що говоритимуть на ті теми, які зараз кожен з нас підіймає на своїй “кухні”.

Герої розповідатимуть, як війна вплинула на їхнє життя, на їхніх рідних, а також поділяться всіма переживаннями, які киплять у їхніх серцях.

Перший гостем став відомий телеведучий Григорій Решетник. Він розповів про перші вибухи, які бачив на власні очі та евакуацію з трьома дітьми.

“Крім того, що ми підіймаємо важкі теми, я хочу, щоб люди отримали заряд позитиву, світла, енергії й мотивації. Тому що, коли вони чують слова підтримки не тільки від представників влади, але й від тих людей, за якими стежать, яких люблять, телепрограми яких дивляться і музику яких слухають, це також допомагає відчути, що ти не самотній у своїх переживаннях. Що зараз всі разом. Чи ти співак, чи телеведучий ‒ війна торкнулась кожного. І кожен вірить в перемогу”, ‒ підкреслює ведучий ICTV.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку найкращих українських YouTube-каналів.

Фото: lykhovyda

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.