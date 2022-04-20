“Щодня війна приносить нові страждання й втрати”: Олександра Кучеренко про волонтерство й допомогу постраждалим дітям

Телеведуча Олександра Кучеренко розповіла, як допомагає дітям, що постраждали через війну.
Війна викликає асоціації з болем, відчаєм та страхом.
Однак навіть у такі непрості часи деякі люди знаходять у собі сили, аби випромінювати добро й підтримувати тих, хто цього потребує найбільше.
Телеведуча ICTV Олександра Кучеренко не залишилась осторонь та вирішила піклуватися про майбутнє нашої країни — дітей, що постраждали через бойові дії.
Олександра розповіла, як саме вона опікується найменшими українцями.
Олександра Кучеренко про волонтерство й допомогу дітям
“На жаль, щодня війна приносить нові страждання і втрати. Дуже боляче, коли їх зазнають діти – втрачають батьків, домівку і щасливе дитинство.
Зараз я одночасно співпрацюю з декількома організаціями, що піклуються про дітей у цей важкий час. Наприклад, є фонд, що допомагає сім’ям загиблих, де діти залишилися сиротами, — зараз із фінансовою та психологічною підтримкою, а далі – з усім необхідним до повноліття сиротам.
Я співпрацюю з цим фондом і за мною закріплена сім’я, з якою я тепер постійно тримаю зв’язок, щоб вчасно допомогти. У ній залишилися з мамою дві дівчинки, які втратили свого батька, коли він потрапив під обстріл в Харкові”, — розповіла Олександра.
Раніше телеведуча опікувалася програмою Наставництва для дітей в інституційних закладах і ДБСТ.
Зараз до неї звідти активно звертаються за допомогою за допомогою, аби організувати евакуацію та задовольнити життєво важливі потреби.Також по темі: Війна в Україні. Зірки, які зайнялися волонтерством На варті нашої безпеки: українські зірки, які пішли воювати Залишилися без даху над головою. Знаменитості, будинки яких постраждали від російських загарбників
“Є ще створений державою чат-бот, у якому українці можуть залишати свої дані, якщо готові прихистити у себе дитину на час війни, або загубили чи знайшли чиюсь дитину, або знають іноземну організацію, що готова допомагати.
Запитів дуже багато! І я відповідаю за їхню обробку, а саме за фільтрацію заяв по регіонах.
Багато людей хочуть всиновити – у час воєнних дій це неможливо, але всі заяви зберігаються, і я дуже мрію про те, щоб усі діти росли в сім’ях і мирній Україні”, — ділиться Олександра Кучеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися відомі українки під час бойових дій.
Фото: aakucherenko