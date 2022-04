“Щодня війна приносить нові страждання й втрати”: Олександра Кучеренко про волонтерство й допомогу постраждалим дітям

Телеведуча Олександра Кучеренко розповіла, як допомагає дітям, що постраждали через війну.

Війна викликає асоціації з болем, відчаєм та страхом.

Однак навіть у такі непрості часи деякі люди знаходять у собі сили, аби випромінювати добро й підтримувати тих, хто цього потребує найбільше.

Телеведуча ICTV Олександра Кучеренко не залишилась осторонь та вирішила піклуватися про майбутнє нашої країни — дітей, що постраждали через бойові дії.

Олександра розповіла, як саме вона опікується найменшими українцями.

“На жаль, щодня війна приносить нові страждання і втрати. Дуже боляче, коли їх зазнають діти – втрачають батьків, домівку і щасливе дитинство.

Я співпрацюю з цим фондом і за мною закріплена сім’я, з якою я тепер постійно тримаю зв’язок, щоб вчасно допомогти. У ній залишилися з мамою дві дівчинки, які втратили свого батька, коли він потрапив під обстріл в Харкові”, — розповіла Олександра.

Раніше телеведуча опікувалася програмою Наставництва для дітей в інституційних закладах і ДБСТ.

Зараз до неї звідти активно звертаються за допомогою за допомогою, аби організувати евакуацію та задовольнити життєво важливі потреби.

“Є ще створений державою чат-бот, у якому українці можуть залишати свої дані, якщо готові прихистити у себе дитину на час війни, або загубили чи знайшли чиюсь дитину, або знають іноземну організацію, що готова допомагати.

Багато людей хочуть всиновити – у час воєнних дій це неможливо, але всі заяви зберігаються, і я дуже мрію про те, щоб усі діти росли в сім’ях і мирній Україні”, — ділиться Олександра Кучеренко.

