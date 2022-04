Джим Керрі завершує кар’єру. П’ять майже серйозних його ролей з XX сторіччя, які й досі актуальні

Підбірка з п’яти олдскульних ролей Джима Керрі, які й досі актуальні.

Ви знали, що улюблений усіма Джим Керрі насправді так ніколи і не отримав «Оскара»?

І даремно, скажуть ті, хто хоч трохи знайомий з його фільмографією, адже ще одного такого різнопланового актора в Голлівуді годі й шукати.

Джим Керрі чи не єдиний серед голлівудських акторів, хто може змусити глядачів плакати від сміху та одночасно ридати від іронії моменту. Часто його називають Чарлі Чапліном нашого часу.

У його акторській скарбничці – багато крутих фільмів, і можна зламати голову, вибираючи, який же з них найкращий.

– З мене досить. Я зробив досить. Мені достатньо, – сказав Керрі в останньому інтерв’ю Access Hollywood.

Звісно, Джим не виключає того, що колись ще зніметься у фільмі з шедевральним сценарієм, який буде вкрай важливим для людей, однак найближчим часом він хоче вести спокійне життя й попрощатися зі зйомками.

Тому ми в Ранку у Великому Місті обрали п’ять найкращих ролей Джима Керрі, в стрічках до 2000 року – за версією нашої команди, аби ви могли насолодитися його талантом наостанок.

І можна бути певним: вже що-що, а саме роль головного актора вас точно не розчарує в кожному з них.



Фільм «Маска», що вийшов на екрани в 1994 році, став для коміка Джима Керрі другою успішною акторською роботою в кар’єрі – до моменту, як його запросили попрацювати над екранізацією коміксу, він уже був відомий глядачам за образом Ейса Вентури.

Студії New Line Cinema виробництво комедії обійшлося в $ 23 млн, а зібрала вона в прокаті вдесятеро більше.

Сюжет: Стенлі Іпкінс – працівник банку, який втомився від свого передбачуваного, розписаного по хвилинах життя.

Комплекси не дозволяють йому прагнути до якихось висот і радикально міняти повсякденність.

Але все змінюється в той момент, коли в його руках опиняється зелена маска, що перетворює його в невразливого, зухвалого і сміливого героя, здатного абсолютно на все.

Картина Стіллера – похмура соціальна сатира з молодим Керрі. Кабельник – це його велика роль в маленькому фільмі. Керрі тут, як завжди, безглуздий і нерозумний, але, на диво, ще й моторошний, і небезпечний.

І от, щоб телевізор працював справно, на порозі квартири боязкого Стівена Ковача з’являється настирливий Чіп, який хвацько налаштовує телевізор і, користуючись люб’язністю господаря, починає командувати спочатку в будинку, а потім і самим життям Стівена.

Сюжет: Чіп Дуглас – дивний хлопець, який працює кабельником. Одного разу життя зводить його з людиною на ім’я Стів Ковач, який подобається йому буквально з першої хвилини, тому Чіп робить спроби подружитися. Незабаром між ними зав’язується міцний контакт. Ось тільки Чіп запізно розуміє, що цей зв’язок може виявитися смертельно небезпечним.

Веселий фільм про адвоката, якому чужі правда і справедливість, бо його головне завдання – досягти мети у будь-який спосіб. Така стратегія і призводить до колосального його кар’єрного успіху.

Але великий успіх іноді призводить і до великих проблем, особливо якщо ґрунтується на брехні.

Заради цього фільму Джим Керрі відмовився від ролі Доктора Зло у фільмі «Остін Пауерс: Людина-загадка міжнародного масштабу». І не дарма, на нашу думку.

Сюжет: Флетчер Рід – талановитий адвокат, якого обожнюють клієнти.

Помітний мінус цієї людини – постійна брехня абсолютно всім, починаючи з колег і закінчуючи дружиною і сином.

Саме останній, маленький Макс, загадує, щоб його батько перестав бути брехуном. І от коли бажання збувається в буквальному сенсі, тоді Флетчеру стає не до жартів.



«Шоу Трумана» про людину, чиє життя транслюється в режимі реаліті-шоу на весь світ, а він єдиний, хто про це не здогадується.

Труман – єдиний «справжній» чоловік у всьому фільмі. Про це нам говорить навіть його ім’я – true man.

Він намагається знайти своє місце в наскрізь фальшивому світі, так що глядач мимоволі намагається відповісти на питання: а що взагалі реально?

Де межа, яка відокремлює живе від постановки, дійсність від стереотипу?

Що буде, якщо не виходити із зони комфорту і боятися змінити себе або обставини?

Сюжет: Труману здавалося, що він живе звичайним, пересічним життям.

Але одного разу йому здається, що весь навколишній світ – це декорація, а люди, що знаходяться поруч, актори.

Підозри виявляються підтвердженими, життя Трумана – телесеріал, за яким стежать мільйони глядачів по всьому світу.

Чарлі Бейлігейтс – надто вже добродушна людина і поліцейський, який дуже любить своє оточення.

І цим не проти скористатися всі, кому не лінь: і дружина, яка тікає від нього до коханця, залишивши Чарлі виховувати трьох синів, яким – дуже очевидно – він не батько.

Сюжет: Чарлі – хороший хлопець, готовий завжди прийти на допомогу і чимось підсобити.

Хенк – агресивний і жорстокий тип, який ненавидить, коли люди намагаються на нього натиснути.

Дивно, але Чарлі та Хенк – це одна людина, що страждає від роздвоєння особистості.

Одного разу вони обидва закохуються в одну дівчину.

