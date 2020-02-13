Їжак Сонік у кіно: злодій Джим Керрі проти милого згустка суперенергії. Чи варто дивитися фільм

Їжак Сонік — новинка у світі кіно, знята на основі франшизи відеоігор від Sega. Фільм виходить на широкі українські екрани 13 лютого 2020 року.

Ранок у Великому Місті вже подивився його і дає свою рецензію на Їжака Соніка.

Насправді стрічка мала вийти раніше, але, якщо ви слідкували за трейлером, то знаєте, що у першій версії Сонік виглядав інакше.

Після виходу відеоанонсу соціальні мережі вибухнули критикою щодо вигляду головного героя.

Шанувальники вказували на те, що їжак несимпатично промальований, особливо не подобалися маленькі людські очі і зуби.

Дехто навіть самотужки перероблював персонажа. Тож Paramount відсунув дату виходу фільму і привів аніматора Тайсона Гессе, арт-директора Sonic Mania Adventures, щоб він зробив Соніка схожого на того, що ми бачили у грі.

Певна, що цим творці навіть врятували фільм.

Сюжет

Поговоримо про сюжет, але без спойлерів. У стрічці кілька конфліктів: дружба, самореалізація, роботи і люди, а також, звичайно, добро і зло.

Фільм йде 1 годину 40 хвилин, але враження, що він закінчився значно швидше.

Сценаристи використали легкий гумор, підлаштувавши його під різну аудиторію – наприклад, без жартів про Він Дізеля з Форсажу не обійшлося.

Була й крапля сарказму.

Мені не вистачило цікавих діалогів. Більшість доволі примітивні, але, можливо, не варто забувати, що стрічка готувалася і для дитячої аудиторії.

Режисура

Режисерське крісло зайняв Джефф Фаулер — американський кінорежисер і художник візуальних ефектів.

Був номінований на премію Оскар за кращий анімаційний короткометражний фільм мультфільму Гофер Броке.

Стрічка не подарувала нам особливих режисерських ходів чи оригінальної операторської зйомки, але й погано точно не було. Було стандартно.

А ось над спецефектами варто було попрацювати більше і взяти кілька майстер-класів у Майкла Бея.

Актори

Соніка зобразили дуже милим, таким милим, що його неможливо не полюбити. Знову ж таки, добре, що перемалювали.

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Парочка Джеймса Марсдена і Тіки Сампер виглядала гармонійно і викликала приємні емоції, хоча й бували відверто театралізовані моменти у їх грі.

На екрані навіть з’являється Ніл Макдоноу, але у нього всього хвилинна роль майора американської розвідки.

Джим Керрі грає схибленого доктора Роботника, якого замовила влада.

Незважаючи на те, що актору випала роль антагоніста і незвично бачити Джима не як позитивного персонажа, йому прищепили комічні характеристики.

А спостерігати за Керрі у його стихії – справжнє захоплення.

Загальне

Ви полюбите цей блакитний згусток суперенергії, будете перейматися за нього і тішитися від милоти. Тут без сумніву.

Зрештою, від Соніка будуть у захваті діти. Для багатьох це може бути перше знайомство з їжаком, тому творці роблять мінімальні згадки про світ відеоігор, з яких Сонік родом.

Проте лишили таку ностальгічну озвучку з гри, що в голові тихенько з’являються теплі думки про стареньку SEGA.

На фільм варто йти з друзями і з великим відерцем попкорну. Це буде легкий перегляд, який налаштує на позитив і, можливо, навіть підштовхне написати тебе власний список бажань.

Але, на жаль, Їжаку Соніку не досягнути рівня стрічки Покемон детектив Пікачу, що вийшов минулого року.

Думаю, без оновленого Соніка і без Джима Керрі – фільм добряче провалився б.

Їжак Сонік – Трейлер

Нагадаємо, раніше у нас виходила рецензія на фільм Маленькі жінки, який цьогоріч був номінований на премію Оскар.

Валерія Маліцька

Фото: IMDb

Відео: B&H Film Distribution Company

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