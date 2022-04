Розлучення під час бойових дій: як розірвати шлюб в умовах воєнного стану?

Що варто знати про розлучення під час воєнного стану?

Людське життя — украй непередбачуваний ланцюжок подій, що поєднуються між собою.

Чимало пар не витримують випробування війною й хочуть розлучитися під час бойових дій.

У когось не вистачає ресурсів, аби віддавати кохання партнерам, а хтось просто остаточно усвідомлює, що хоче бути наодинці з собою.

Розірвати шлюб в умовах воєнного стану можна, однак варто знати про нові особливості цього процесу.

В асоціації жінок-юристок України ЮрФем розповіли, як розлучитися під час бойових дій та де це можна зробити.

Воєнний стан не є перешкодою для розлучення, тож розірвати шлюб можна, як і раніше, лише через органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) та суд.

Якщо у вас із чоловіком або дружиною не має спільних дітей та ви досягли згоди щодо розлучення, розірвати шлюб можна через органи ДРАЦС.

Для цього потрібно подати відповідну заяву за місцем проживання одного з партнерів.

Аби розлучитися через суд, чоловік або дружина має подати окрему або спільну позовну заяву.

Важливо зазначити, що не кожен суд має змогу розглянути справу, адже існує територіальна підсудність.

Позов про розірвання шлюбу слід подавати до суду за місцем проживання відповідача або за місцем проживання позивача за умови, якщо в цієї особи є діти.

Через активні бойові дії в Україні деякі органи ДРАЦС в окремих районах не працюють через підвищену загрозу.

Міністерство юстиції України поки чітко не визначило, чи має право подружжя або той, хто хоче розлучитись, звернутися до іншого територіального наближеного органу ДРАЦС, тож питання досі залишається відкритим.

Зверніть увагу й на те, що в гарячих точках та тимчасово окупованих регіонах суди також можуть не працювати, однак Верховний Суд змінив їхню територіальну підсудність шляхом приєднання розгляду справ цих судів до інших судів, які знаходяться в безпечних регіонах держави.

Тобто, якщо найближчий до вас суд тимчасово призупинив свою роботу, справу розглядатиме інший територіально наближений суд.

Перелік судів, територіальну підсудність яких було змінено Верховним Судом через неспроможність здійснювати правосуддя під час воєнного стану, можна знайти за посиланням.

Фото: Pexels

