Гумка й нашатирний спирт: які засоби допоможуть відтерти скотч від скла

Як відмити сліди від скотчу на склі?

Українці масово захищають свої вікна від можливих вибухів.

Аби шибки не розлетілися по всій оселі та нікого не поранили, люди в гарячих точках щільно заклеююють вікна скотчем.

Втім, клей, що залишається після зняття стрічки на склі, не так просто звичайною водою.

І люди, які вже повернулися в рідні домівки з евакуації можуть зіткнутися з такою проблемою.

Розповідаємо, які методи допоможуть легко та швидко стерти сліди від скотчу на склі.

Універсальний засіб, який має бути в кожній оселі.

Нашатирний спирт допомагає не лише відмити скло від клею, а й очистити пластикові рами від забруднень.

Варто пам’ятати про те, що цей засіб має різкий та їдкий запах, тож приміщення, де ви його використовуєте, потрібно провітрювати.

Олія також допоможе прибрати слід від клейкої стрічки без зайвих зусиль.

Змочіть ганчірку або ватні спонжі в рослинній олії, потріть клей.

За 15 хвилин сліди від скотчу розм’якнуть, після чого їх можна буде легко прибрати сухою ганчіркою або губкою.

До речі, витирати клей можна будь-якою рослинною олією, зокрема й ефірною.

Для цього методу вам знадобиться розвести густий розчин соди з водою.

Вмокніть у суміш губку та потріть місце забруднення на склі.

Коли клей зникне, потріть вікно водою.

Відмити сліди клею допоможе ацетон або рідина для зняття лаку, бензин та вайт-спірит.

Перед тим, як використовувати ці засоби, обов’язково відчиніть вікна та одягніть рукавички, аби не виникло подразнення на шкірі.

Коли залишки від скотчу зійдуть, ретельно промийте скло водою.

Зверніть увагу на те, що розчинник не повинен потрапляти на пластиковий профіль, адже він може зіпсуватися через це.

Найдоступніший, однак найдовший спосіб прибрати сліди від клейкої стрічки.

Візьміть звичайну гумку та ретельно потріть нею місця, де залишився клей.

За жодних обставин не використовуйте металеві щітки або абразивні порошки з великими гранулами.

Такі засоби залишать глибокі подряпини на склі, через які вам можливо доведеться його змінювати.

Не слід відтирати клей і кислотними або лужними засобами.

Якщо у вас матові вікна, не використовуйте ацетон на інші розчинники.

Для скла такого типу краще купити спеціальні засоби, аби не пошкодити його.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити вікна від вибухів під час бойових дій.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.