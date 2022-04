Головне, зберігай спокій. Як реагувати на хейт та агресію в соціальних мережах

Як реагувати на агресію та хейт у соцмережах під час війни.

Вже понад 40 днів триває повномасштабна війна Росії.

Нині більшість українців перебувають в стані гострого стресу. В цей період світ ділиться на чорне та біле, хороше та погане, правильне та хибне, своїх та чужих.

Таке мислення є досить сприятливим підґрунтям для прояву агресії. І дехто може вилити злість в соцмережах.

Психологиня, практик транзакційного аналізу в області психотерапії Анна Андрєєва розповіла, як реагувати на хейтерів.

Є декілька способів реагування:

Будь-яка відповідь на агресію — є вступом в гру.

Після контакту всі учасники взаємодії скоріш за все відчуватимуть ніяковість/розчарування/злість, але ніяк не радість та задоволення.

Найкращим рішенням є рішення не грати в психологічні ігри.

Якщо немає можливості уникнути контакту та не вступати в дискусію, тоді варто уточнювати, що саме співрозмовник має на увазі.

Внаслідок особистих особливостей сприйняття деяка інформація може сприйматись інакше, ніж була озвучена.

А як вже зазначалось на початку — більшість людей все ще перебуває в стані гострого стресу.

Якщо запропоновані вище способи не є дієвими у вашому випадку і необхідно захищати власні кордони — можна блокувати тих осіб, від агресії яких ви потерпаєте. Це нормально.

Який із запропонованих способів реагування на хейт є найбільш прийнятним для вас — вирішуєте саме ви, виходячи з конкретних обставин.

Головне, зберігайте власний спокій!

Фото: Рexels

