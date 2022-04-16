Головне, зберігай спокій. Як реагувати на хейт та агресію в соціальних мережах

Як реагувати на агресію та хейт у соцмережах під час війни.
Вже понад 40 днів триває повномасштабна війна Росії.
Нині більшість українців перебувають в стані гострого стресу. В цей період світ ділиться на чорне та біле, хороше та погане, правильне та хибне, своїх та чужих.
Таке мислення є досить сприятливим підґрунтям для прояву агресії. І дехто може вилити злість в соцмережах.
Психологиня, практик транзакційного аналізу в області психотерапії Анна Андрєєва розповіла, як реагувати на хейтерів.
Що робити, аби хейтерські повідомлення не псували настрій та життя
Як реагувати
Є декілька способів реагування:
- Ігнорувати
Будь-яка відповідь на агресію — є вступом в гру.
Особливість такої гри полягає в тому, що в ній немає переможців.
Після контакту всі учасники взаємодії скоріш за все відчуватимуть ніяковість/розчарування/злість, але ніяк не радість та задоволення.
Найкращим рішенням є рішення не грати в психологічні ігри.
- Уточнювати
Якщо немає можливості уникнути контакту та не вступати в дискусію, тоді варто уточнювати, що саме співрозмовник має на увазі.
Внаслідок особистих особливостей сприйняття деяка інформація може сприйматись інакше, ніж була озвучена.
Нестабільний емоційний і психологічний стан може спричиняти такий ефект.
А як вже зазначалось на початку — більшість людей все ще перебуває в стані гострого стресу.Також по темі: Допомога під час війни: як отримати соціальну виплату, якщо втратив роботу Не допомагайте ворогам! Що можна й не можна постити в інтернеті Новий вид інформаційної загрози: чим не можна ділитися в соцмережах
- Блокувати хейтерів
Якщо запропоновані вище способи не є дієвими у вашому випадку і необхідно захищати власні кордони — можна блокувати тих осіб, від агресії яких ви потерпаєте. Це нормально.
Універсальної рекомендації немає.
Який із запропонованих способів реагування на хейт є найбільш прийнятним для вас — вирішуєте саме ви, виходячи з конкретних обставин.
Головне, зберігайте власний спокій!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як швидко знизити тривожність.
Фото: Рexels