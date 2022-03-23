Як запам’ятовувати англійські слова: корисні лайфхаки

Як легко та швидко запам’ятовувати англійські слова.

Через бойові дії мільйони українців були змушені покинути рідні міста й тікати закордон, аби вберегти своє життя.

Англійська мова зараз потрібна всім, хто евакуюється, адже її розуміють майже в кожному куточку світу.

Попри те, що її вивчення здається складним, на перший погляд, опанувати найелементарнішу лексику можна за лічені тижні.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найдієвіші поради, як легко та швидко вивчити англійські слова.

Лайфхаки, як запам’ятовувати англійські слова

Контекст

Це найпопулярніший та один із найдієвіших лайфхаків. Вчиш слово – складай із нього речення, кілька слів – цілу розповідь.

Це корисніше, ніж можна уявити. Коли в тебе виникне ситуація і потрібно буде швидко відповісти англійською, ти зробиш це одразу, та й мозок буде витрачати менше сил на те, щоб правильно зв’язати слова до купи.

Асоціації

Ми чудово знаємо рідну мову. Іноземні слова, звичайно, від неї відрізняються. Проте вони бувають схожими за звучанням. Наприклад слово «necessary», яке перекладається, як необхідний – схоже на «несе сарі», а сарі – це потрібна річ в Індії.

Асоціації можна знаходити в інтернеті, або ж вигадувати самому, що буде набагато кориснішим для тебе.

Окрім того, можна використовувати не лише фонетичний спосіб. Асоціації можуть бути засновані на емоціях або спогадах. Головне – щоб так ти запам’ятав слова.

Називай все, що знаходиться навколо тебе

Цей лайфхак буде відмінним для закріплення слів. Наприклад, можна лежати на дивані та говорити, як називається кожен предмет.

Таке можна робити і на вулиці, і в магазині, і де завгодно.

Ти можеш повторювати слова про себе. Пізніше можна описувати, що знаходиться навколо, не лише словами, але й цілими реченнями та розповідями.

Правило Читай-пиши-повторюй

Таким способом ми змусимо наш організм та мозок запам’ятовувати слова на різних типах відчуттів.

Спочатку ми говоримо та слухаємо, потім записуємо та бачимо. І в кінці закріплюємо результат.

Магніти

У кожного з нас є холодильник. А дехто на кухні проводить значну частину свого дня, якщо має таку можливість під час бойових дій. А чому б не поєднати готування ще і з вивченням англійської?

Для цього потрібно лише купити набір літер-магнітів та складати з них слова, вчити їх та запам’ятовувати.

Замінити їх можна й листочками зі звичайними магнітами без написів.

Це може бути веселою грою не лише для тебе, але і для дітей, якщо вони є.

Способи можна поєднувати, не обов’язково обирати один та зациклюватись лише на ньому.

Головне не ставитися до вивчення мови, як до складного та нудного процесу. Можна розважатись, відпочивати, відволікатися від страшних новин і при цьому вчити англійську.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про помилки у вивченні англійської.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

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