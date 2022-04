Сталін і Гітлер змовилися, щоб розпочати війну. Навіщо Кремль перекручує правду про Другу світову

Правда про другу світову війну.

Міфів про російсько-німецькі відносини в інтернеті чимало.

Ми обрали найгарячіші, і разом з істориком пояснимо вам: чому Росія, як правонаступниця СРСР, заперечує неспростовні факти?

На деякий час Німеччина все-ж заспокоїлась.

Історик, автор книги з української історії, Олександр Палій розповідає:

Історик стверджує, що це припущення правдиве:

Німеччина отримувала двигуни з Радянського Союзу, різноманітні матеріали і навіть двигуни.

Часто така торгівля була взаємна, зокрема Радянський Союз продавав за кордон крадені у людей культурні цінності, ну і взагалі такі суспільні цінності.

Тобто це була така торгівля — чорна з баришом і дуже не чесна.

Експерт розповідає:

“Вєсь мір будєт наш” — таке гасло було на радянських листівках, плакатах, які дуже широко розповсюджувалися.

Радянські діячі виступали на масі конференцій і говорили, мовляв, хай буде хороша війна, але головне, що у нас після неї буде 50 республік, а не 15.

Ну і у нацистській Німеччині теж саме, тільки замість “русского міра”, там був “германській мір”.

Які ще міфи розвіяв експерт?

Чи правда, що Гітлер уклав антирадянський договів з Польщею, щоб розв’язати війну проти СРСР?

Дивіться у сюжеті.

