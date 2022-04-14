Сталін і Гітлер змовилися, щоб розпочати війну. Навіщо Кремль перекручує правду про Другу світову

Правда про другу світову війну.
Міфів про російсько-німецькі відносини в інтернеті чимало.
Ми обрали найгарячіші, і разом з істориком пояснимо вам: чому Росія, як правонаступниця СРСР, заперечує неспростовні факти?
Версальський договір не допоміг приструнити Німеччину?
На деякий час Німеччина все-ж заспокоїлась.
Історик, автор книги з української історії, Олександр Палій розповідає:
— На певний час Версальський договір допоміг приструнити Німеччину, але користуючись тим, що між європейськими країнами в Європі було багато різноманітних напруженостей і суперечностей, і користуючись співпрацею з Туреччиною, але більше з Радянським Союзом, особливо військово-технічною співпрацею, Німеччина фактично дуже швидко здолала всі його наслідки.
Німеччина почала відновлювати свою армію завдяки СРСР
Історик стверджує, що це припущення правдиве:
— Дуже багато німецьких генералів, офіцерів навчалися в радянських танкових училищах, льотчики навчалися в льотних відповідно.
Німеччина отримувала двигуни з Радянського Союзу, різноманітні матеріали і навіть двигуни.
Часто така торгівля була взаємна, зокрема Радянський Союз продавав за кордон крадені у людей культурні цінності, ну і взагалі такі суспільні цінності.
Тобто це була така торгівля — чорна з баришом і дуже не чесна.
Сталін і Гітлер прагнули захопити світ
Експерт розповідає:
— Абсолютно чітко ідеологія нацистського Рейху і радянська ідеологія були орієнтовані на захоплення світу.
“Вєсь мір будєт наш” — таке гасло було на радянських листівках, плакатах, які дуже широко розповсюджувалися.
Радянські діячі виступали на масі конференцій і говорили, мовляв, хай буде хороша війна, але головне, що у нас після неї буде 50 республік, а не 15.
Ну і у нацистській Німеччині теж саме, тільки замість “русского міра”, там був “германській мір”.Також по темі: Як війна змінила українську армію? Еволюція оборонки та очікування до нового міністра Резнікова Війна Росії з Грузією: який урок має вивчити Україна Холодна війна 2.0: як США протистоятимуть Росії
Які ще міфи розвіяв експерт?
Чи правда, що Гітлер уклав антирадянський договів з Польщею, щоб розв’язати війну проти СРСР?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про історичні факти про Новоросію.
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