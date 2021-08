Війна Росії з Грузією: який урок має вивчити Україна

13 років тому — в серпні 2008-го — Росія розпочала війну в Грузії. В підсумку російські солдати захопили два регіона незалежної держави — Абхазію та Південну Осетію, які й досі лишаються окупованими.

Війна в Грузії стала поворотним моментом сучасної людської історії: отримай тоді Кремль по зубах, ризикни Захід вступити з агресором якщо не у військове, то хоча б в справжнє економічне протистояння, і світ був би зовсім іншим.

Але та агресія зійшла Москві з рук, і російське керівництво повірило, що вони отримали карт-бланш на війну, грабіж та насильство.

Вторгнення в Грузію, як і війна в Україні, почалося з провокації.

Російські військові, що перебували в Південній Осетії під виглядом миротворців, і місцеві колаборанти кілька ночей поспіль обстрілювали з артилерії грузинські села.

І коли Тбілісі нарешті відправило війська для того, щоб ці обстріли припинити, в Осетії миттєво увійшла російська армія, що давно вже стояла на грузинському кордоні.

Відмінностей від вторгнення в Україну в тій війні було не так вже й багато — у 2008 росіяни не прикидалися шахтарями й трактористами, а відкрито вводили війська.

Для розв’язання збройного конфлікту в Грузії Росії вистачило однієї провокації, а не цілої серії, як у випадку з Україною.

Окуповані грузинські території, на відміну від терористичних “ЛНР” і “ДНР, Кремль поспішив оголосити “незалежними державами”.

Чим сценарій розв’язування війни Росією у Грузії нагадує сюжет захоплення Криму й Донбасу у 2014 році?

Деталі розгортання воєнного протистояння — дивіться у сюжеті Юрія Мацарського.

