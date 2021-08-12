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Video: Війна Росії з Грузією: який урок має вивчити Україна

13 років тому — в серпні 2008-го — Росія розпочала війну в Грузії. В підсумку російські солдати захопили два регіона незалежної держави — Абхазію та Південну Осетію, які й досі лишаються окупованими. Війна в Грузії стала поворотним моментом сучасної людської історії: отримай тоді Кремль по зубах, ризикни Захід вступити з агресором якщо не у військове, то хоча б в справжнє економічне протистояння, і світ був би зовсім іншим. Але та агресія зійшла Москві з рук, і російське керівництво повірило, що вони отримали карт-бланш на війну, грабіж та насильство. Вторгнення в Грузію, як і війна в Україні, почалося з провокації. Російські військові, що перебували в Південній Осетії під виглядом миротворців, і місцеві колаборанти кілька ночей поспіль обстрілювали з артилерії грузинські села. І коли Тбілісі нарешті відправило війська для того, щоб ці обстріли припинити, в Осетії миттєво увійшла російська армія, що давно вже стояла на грузинському кордоні. [read_more_news] Відмінностей від вторгнення в Україну в тій війні було не так вже й багато — у 2008 росіяни не прикидалися шахтарями й трактористами, а відкрито вводили війська. Для розв'язання збройного конфлікту в Грузії Росії вистачило однієї провокації, а не цілої серії, як у випадку з Україною. Окуповані грузинські території, на відміну від терористичних "ЛНР" і "ДНР, Кремль поспішив оголосити "незалежними державами". Чим сценарій розв'язування війни Росією у Грузії нагадує сюжет захоплення Криму й Донбасу у 2014 році? Деталі розгортання воєнного протистояння — дивіться у сюжеті Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому від Лукашенка втекла легкоатлетка. Фото: Pexel

Війна Росії з Грузією: який урок має вивчити Україна
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13 років тому — в серпні 2008-го — Росія розпочала війну в Грузії. В підсумку російські солдати захопили два регіона незалежної держави — Абхазію та Південну Осетію, які й досі лишаються окупованими.

Війна в Грузії стала поворотним моментом сучасної людської історії: отримай тоді Кремль по зубах, ризикни Захід вступити з агресором якщо не у військове, то хоча б в справжнє економічне протистояння, і світ був би зовсім іншим.

Але та агресія зійшла Москві з рук, і російське керівництво повірило, що вони отримали карт-бланш на війну, грабіж та насильство.

Вторгнення в Грузію, як і війна в Україні, почалося з провокації.

Російські військові, що перебували в Південній Осетії під виглядом миротворців, і місцеві колаборанти кілька ночей поспіль обстрілювали з артилерії грузинські села.

І коли Тбілісі нарешті відправило війська для того, щоб ці обстріли припинити, в Осетії миттєво увійшла російська армія, що давно вже стояла на грузинському кордоні.

Також по темі: Нова холодна війна? Що задумав Кремль і чого чекати Україні Загострення на Донбасі: буде повномасштабна війна? Олімпіади втрачають популярність? Чому країни відмовляються проводити змагання

Відмінностей від вторгнення в Україну в тій війні було не так вже й багато — у 2008 росіяни не прикидалися шахтарями й трактористами, а відкрито вводили війська.

Для розв’язання збройного конфлікту в Грузії Росії вистачило однієї провокації, а не цілої серії, як у випадку з Україною.

Окуповані грузинські території, на відміну від терористичних “ЛНР” і “ДНР, Кремль поспішив оголосити “незалежними державами”.

Чим сценарій розв’язування війни Росією у Грузії нагадує сюжет захоплення Криму й Донбасу у 2014 році?

Деталі розгортання воєнного протистояння — дивіться у сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому від Лукашенка втекла легкоатлетка.

Фото: Pexel

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ICTV / Ранок / Війна Росії з Грузією: який урок має вивчити Україна / 12.08.2021 12:00
12.08.2021 12:00

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