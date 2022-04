Трансформувати емоції та контролювати думки: як не піддатися паніці після перегляду новин про зґвалтування

Як побороти страх стати жертвою зґвалтування?

Новини про звірства російських військових на Київщині стали неабияким шоком та болем для всієї країни.

Окупанти обкрадали домівки, вбивали невинних людей та ґвалтували дівчат.

Сексуальне насильство — один із найстрашніших злочинів людства, що часом залишає відбиток на психіці жертви назавжди.

На тлі таких приголомшливих подій у багатьох людей виникає паніка, викликана страхом опинитися на місці тих, над ким знущалися нелюди.

Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина розповіла, як не піддатися страху після перегляну новин про зґвалтування та зберегти свої нерви.

Не соромтеся говорити про свої страхи та побоювання.

Якщо з вами поряд хтось є, влаштуйте відверту розмову, аби звільнитися від тягаря паніки.

Тільки пам’ятайте про те, що ваші емоції не мають шкодити оточенню.

Наші тривоги та страхи можна перетворити на злість та ненависть до окупантів.

За можливості спробуйте витіснити тривожність люттю до ворогів.

Контролюйте шалений потік думок, що лине у вашій голові.

Коли мозок починає генерувати те, що вас лякає, намагайтеся змістити свою увагу на щось інше: поговоріть із кимось, займіться хатніми справами, почитайте, займіться волонтерством.

Чим більше ми зайняті, тим менше в нас залишається часу думати про щось жахливе.

Важливо не втрачати контакт зі своїм тілом.

Слідкуйте й за своїм диханням: воно має бути повільним та глибоким.

За можливості під час нападів паніки порухайтеся, не стійте на одному місці.

Часом через хвилювання ми відчуваємо спрагу.

У моменти підвищеної тривоги намагайтеся пити воду маленькими ковтками.

Особливу увагу приділяйте у режиму сну.

Коли ми не висипаємося, страшні думки з’являються частіше.

Підготуйте себе заздалегідь до можливої небезпеки.

Чітко сплануйте, як ви діятимете в разі нападу насильника та подумайте, як можна уникнути зґвалтування.

Продумайте, як уникнути спілкування з потенційним насильником, що робити, якщо розмови не уникнути та яке місце може стати безпечним укриттям для вас.

