Ні — порушеному кровообігу! ТОП продуктів, які допожуть із розрідженням крові

Натуральні продукти, які розріджують кров.

Швидше за все, ти вже неоднарозово чув(-ла) про “густу кров”.

Термін, хоч і не є науковим, проте приховує за собою реальну проблему.

Вона у свою чергу призводить до низки інших неприємностей.

Чим небезпечна густа кров та про які продукти здатні її розріджувати? Читай нижче.

Рідка кров посилює кровообіг та забезпечує надходження корисних речовин до внутрішніх органів у повному обсязі.

Тож її розрідження – це ефективний метод попередження багатьох недуг.

Такий дисбаланс виникає переважно в осіб старших 40 років, або в людей із супутніми хворобами, наприклад – коронавірусом.

Підвищене згортання крові, при якому вона стає занадто густою, може спровокувати розвиток захворювань серцево-судинної системи.

Ми усі наслухані про користь цієї цибулі і часника.

Цибуля багата вітамінами і антитромбовими компонентами, що сприятиме розсмоктуванню вже наявних згустків.

А часник прекрасно розріджує кров за рахунок наявності в його складі протизапальних і антиоксидантних компонентів.

Грейпфрут — справжній король серед фруктів.

Він не тільки допомагає скинути зайву вагу, але й зменшити в’язкість крові.

Червона смородина і вишня, журавлина та всіма обожнювана полуниця.

Ці ягоди, як і цитрусові, багаті на силіциати, що позитивно впливають на кровообіг.

Також подібною силою наділені чорнослив і родзинки.

Вибір великий, вживай на здоров’я.

Такі універсальні овочі, як капуста, буряк та редька чудово пасують до кожної страви.

Окрім того, вони й ще є відмінними антикоагулянти.

Тому їх рекомендують вживати для покращення кровообігу.

Все завдяки фенолам, які великою мірою містяться у його складі.

А також чудово з розрідженням крові справляються:

Якщо мрієш про відмінний кровообіг, уникай продуктів, які сприяють згущенню крові. Це:

Головне фото: Pexels

