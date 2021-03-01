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ICTV Ранок 01.03.2021 16:00
01.03.2021 16:00
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Захисник усіх клітин: навіщо нам вітамін Е та у яких продуктах він міститься


Вітамін Е: чому важливий для організму та в яких продуктах міститься.

Його називають вітаміном, що дає життя, а до ключових місій йому приписують захист усіх клітин організму.

Він ладен покращувати зір, долати симптоми ПМС та навіть зменшувати ризики розвитку раку!

І це далеко не всі чудодійні ефекти вітаміну Е, про який сьогодні і піде мова.

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З турботою про тебе та твоїх рідних, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти детальніше про користь вітаміну Е та як уникнути його дефіциту.

Користь вітаміну Е для організму

Вітамін Е належить до жиророзчинних вітамінів і є потрібним для забезпечення нормальної структури та функціонування оболонок клітин.

Саме тому організм може отримати численні переваги, якщо ти даватимеш йому достатню кількість вітаміну Е.

вітаміни фото

Фото: Pexels

Ось деякі з них:

  • Руйнування надлишкового холестерину;
  • Покращення шкіри та зору;
  • Зміцнення волосся;
  • Баланс гормонів у організмі;
  • Подолання симптомів ПМС;
  • Зниження ризику винекнення раку та хвороби Альцгеймера;
  • Покращення фізичної витривалості і сили м’язів.

Також варто наголосити, що вітамін Е є критичним під час вагітності для належного розвитку немовлят та дітей.

Це можна пов’язати з тим, що він захищає найважливіші жирні кислоти та допомагає контролювати запалення.

Як розпізнати дефіцит?

Дефіцит вітаміну Е трапляєтья доволі часто.

Ососбливо у тих людей, які перебувають у стані стресу, мешкають в мегаполісах, вживають низькожирову їжу, мають схильність до запальних захворювань органів травлення.

втомлена дівчина фото

Фото: Pexels

Ось головні симптоми дефіциту одно з найважливіших вітамінів:

  • сухість шкіри;
  • погіршення зору;
  • ламкість нігтів;
  • м’язова слабкість;
  • сексуальна апатія;
  • анемія;
  • жирові відкладення на м’язах;
  • дегенеративні зміни серцевого та інших м’язів.

Продукти, багаті на вітамін Е

Рослинні олії

Оливкова, соняшникова чи канолова олія — все це прекрасні джерела вітаміну Е.

Але абсолютним лідером за його вмістом є олія зародків пшениці.

Столова ложка останньої заміняє добову норму вітаміну Е.

оливкова олія фото

Фото: Pixabay

Горіхи

Користь горіхів важко перебільшити.

Вони вщент сповнені антикосиданатами та мікроелементами.

А вітамін Е міститься в мигдальних горіхах, фундуку, арахісі, фісташках, плодах горіха-пекана, волоських горіхах.

мигдаль фото

Фото: Pixabay

Авокадо

Про авокадо ми писали вже не раз.

І не просто так.

У ньому — багато клітковини, мало вуглеводів та значна кількість вітаміну Е (в 100 грамах авокадо — 2,1 мг).

авокадо фото

Фото: Pixabay

Шпинат, спаржа та броколі

Час поговорити про рослини, що вже не перший рік поспіль славляться своєю користю.

Вони сповнені поживними речовинами, що просто необхідні для нашого організму, у тому числі й вітаміном Е.

шпинат фото

Фото: Pixabay

Риба та креветки

У 100 грамах креветок міститься аж 2,2 мг вітаміну Е.

У 100 грамах райдужної форелі — аж 2,8 мг.

Риба-меч, оселедець, звичайний та копчений лосось теж щедрі на життєдайний вітамін.

креветки та риба фото

Фото: Pixabay

Фрукти і ягоди

Ківі чи манго, персики та абрикоси, ожина, шовковиця і малина — обирай свій улюблений фрукт або ягоду.

Усі вони багаті на вітамін Е.

фрукти та ягоди фото

Фото: Pixabay

Нагадаємо раніше ми розповідали про користь вітаміну D та у яких продуктах він міститься.

Головне фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: вітаміни, Здоров'я
01.03.2021 16:00



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