Захисник усіх клітин: навіщо нам вітамін Е та у яких продуктах він міститься

Вітамін Е: чому важливий для організму та в яких продуктах міститься.
Його називають вітаміном, що дає життя, а до ключових місій йому приписують захист усіх клітин організму.
Він ладен покращувати зір, долати симптоми ПМС та навіть зменшувати ризики розвитку раку!
І це далеко не всі чудодійні ефекти вітаміну Е, про який сьогодні і піде мова.Також по темі: Еліксир молодості. Чим корисний вітамін С і де він міститься Король вітамінів: корисні властивості грейпфрута Вітаміни групи В: чим вони відрізняються і де містяться
З турботою про тебе та твоїх рідних, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти детальніше про користь вітаміну Е та як уникнути його дефіциту.
Користь вітаміну Е для організму
Вітамін Е належить до жиророзчинних вітамінів і є потрібним для забезпечення нормальної структури та функціонування оболонок клітин.
Саме тому організм може отримати численні переваги, якщо ти даватимеш йому достатню кількість вітаміну Е.
Ось деякі з них:
- Руйнування надлишкового холестерину;
- Покращення шкіри та зору;
- Зміцнення волосся;
- Баланс гормонів у організмі;
- Подолання симптомів ПМС;
- Зниження ризику винекнення раку та хвороби Альцгеймера;
- Покращення фізичної витривалості і сили м’язів.
Також варто наголосити, що вітамін Е є критичним під час вагітності для належного розвитку немовлят та дітей.
Це можна пов’язати з тим, що він захищає найважливіші жирні кислоти та допомагає контролювати запалення.
Як розпізнати дефіцит?
Дефіцит вітаміну Е трапляєтья доволі часто.
Ососбливо у тих людей, які перебувають у стані стресу, мешкають в мегаполісах, вживають низькожирову їжу, мають схильність до запальних захворювань органів травлення.
Ось головні симптоми дефіциту одно з найважливіших вітамінів:
- сухість шкіри;
- погіршення зору;
- ламкість нігтів;
- м’язова слабкість;
- сексуальна апатія;
- анемія;
- жирові відкладення на м’язах;
- дегенеративні зміни серцевого та інших м’язів.
Продукти, багаті на вітамін Е
Рослинні олії
Оливкова, соняшникова чи канолова олія — все це прекрасні джерела вітаміну Е.
Але абсолютним лідером за його вмістом є олія зародків пшениці.
Столова ложка останньої заміняє добову норму вітаміну Е.
Горіхи
Користь горіхів важко перебільшити.
Вони вщент сповнені антикосиданатами та мікроелементами.
А вітамін Е міститься в мигдальних горіхах, фундуку, арахісі, фісташках, плодах горіха-пекана, волоських горіхах.
Авокадо
Про авокадо ми писали вже не раз.
І не просто так.
У ньому — багато клітковини, мало вуглеводів та значна кількість вітаміну Е (в 100 грамах авокадо — 2,1 мг).
Шпинат, спаржа та броколі
Час поговорити про рослини, що вже не перший рік поспіль славляться своєю користю.
Вони сповнені поживними речовинами, що просто необхідні для нашого організму, у тому числі й вітаміном Е.
Риба та креветки
У 100 грамах креветок міститься аж 2,2 мг вітаміну Е.
У 100 грамах райдужної форелі — аж 2,8 мг.
Риба-меч, оселедець, звичайний та копчений лосось теж щедрі на життєдайний вітамін.
Фрукти і ягоди
Ківі чи манго, персики та абрикоси, ожина, шовковиця і малина — обирай свій улюблений фрукт або ягоду.
Усі вони багаті на вітамін Е.
Нагадаємо раніше ми розповідали про користь вітаміну D та у яких продуктах він міститься.
Головне фото: Unsplash