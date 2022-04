Зоопатруль. Що робити, якщо ви чуєте звуки покинутих у квартирах тварин?

До кого звертатися, якщо ви знаєте, що поруч із вами покинута тварина?

Наші вірні пухнасті друзі поруч із нами і в горі, і в радості.

Вони лікують нас своїм теплом, коли нам погано, і дають сили триматися попри все заради них.

Проте деякі господарі забувають про вірність і покидають своїх тварин напризволяще у такий непростий час.

Саме небайдужість сусідів та допомога волонтерів може врятувати беззахисним тваринам життя.

Розповідаємо, куди звертатися, якщо ви знайшли покинутого улюбленця під час війни.

Волонтерська організація Зоопатруль Київ стала справжнім порятунком для сотень залишених напризволяще пухнастих мешканців.

Завдяки небайдужим сусідам, що почули жалібні звуки тварин, вони врятували від голоду й холоду не один десяток хатніх улюбленців, які в майбутньому зможуть дарувати тепло й ласку новим господарям.

Кожен з нас може допомогти вижити братам нашим меншим.

Волонтери Зоопатруля нададуть безкоштовну допомогу тваринам.

Організація має навіть власні бригади слюсарів-ремонтників, що визволять тварин з-під завалів або зламають двері за дозволу господарів квартири.

Якщо відкрити двері не виходить, волонтери роблять спеціальне вічко, через яке пропускають шланг із водою та кормом, щоб тварина мала змогу поїсти.

Зверніть увагу на те, що рятівні загони не працюють під час дії комендантської години, тож телефонуйте вдень.

Якщо у вас немає можливості зателефонувати, можна заповнити спеціальну форму за посиланням.

Будьмо небайдужими! У такий непростий час маленькі друзі особливо потребують нашої підтримки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перетнути кордон із твариною.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.