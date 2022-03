Українські реалії в повному метрі: топ фільмів, які допоможуть світу зрозуміти, що відбувається в країні

Правдиві фільми про події в Україні.

Українці — одна з найсильніших націй у світі.

Наші предки пережили голодомор, репресії, Велику Вітчизняну війну.

Кожна перемога й крок до свободи коштували сотень життів невинних людей, що мріяли жити в демократичній державі.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже важливо показувати всьому світу нашу історію, аби вони краще розуміли, за що ми боремося та якою ціною нам дісталася свобода слова й думки.

Ранок у Великому Місті підготував добірку документальних фільмів про події в Україні, які варто подивитися кожному.

Стрічка із надзвичайно символічною назвою вийшла в прокат у переламному для України 2014 році.

Документальний фільм змусить пустити сльозу навіть найзапекліших скептиків.

У кінострічці показано спогади очевидців подій від Євромайдану до початку війни на Сході в Україні.

Саме цей фільм допоможе всім іноземцям зрозуміти, чому зараз ми так запекло боремося з ворогами.

Наша свобода коштувала задорого, аби зараз її віддати без бою

Документальна стрічка Євгена Афінеєвського, що вийшла в прокат у 2015 році, стала справжньою сенсацією на світовому рівні.

Режисери й сценаристи зібрали медиків, волонтерів та активістів, які брали участь у запеклих боях взимку 2013-2014 року.

Головна родзинка в тому, що він ілюструє коментарі представників із різних соціальних прошарків, людей різних віросповідань і поколінь, яких об’єднала спільна мета — вільна й незалежна Україна без президента, що нехтує правами громадян.

Творці фільму показали й 12-річного хлопчика, що пішов на Євромайдан волонтером і подорослішав за лічені дні.

Український сценарист та режисер Ігор Мінаєв створив документальну стрічку, яку було б дуже корисно подивитися всім прихильникам радянського режиму.

Фільм висвітлює дві площини й два діаметрально протилежних погляди на історію Донбасу.

За допомогою архівних матеріалів творці кінострічки показали життя на Сході очима прихильників радянської пропаганди та реальних свідків усіх страшних подій, які відбувалися там за тоталітарного режиму.

Історія — наша головна зброя проти російської брехні, адже правдиві факти не затьмарить ніяка “солодка” пропаганда.

Фільм Валентина Васяновича зараз має надглибокий сенс для українців.

Зйомки відбувалися у 2018 році в Маріуполі, який у наші дні зазнав чи не найбільших руйнувань серед усіх українських міст.

Сюжет переносить глядача у 2025 рік, у якому Україна вже перемогла у війні з Росією.

Основна любовна лінія у стрічці зворушить будь-якого глядача, адже закоханим доводиться будувати наново життя на Донбасі, що визнаний непридатним для життя.

Війна, кохання, біль, трагедія та врешті-решт надія — усе це чекає на кінолюбителів під час перегляду “Антлантиди”.

Фільм Нарімана Алієва “у всій красі” показує трагедію українського народу через війну на Донбасі та анексію Криму.

За сценарієм батько разом із молодшим сином везуть тіло загиблого під час АТО старшого сина в окупований Крим, аби поховати з усіма почестями на Батьківщині.

Головні герої передають увесь біль, що переживають українці зараз кожного дня.

Стрічку точно варто подивитися тим, хто не вірить у те, що в Україні справжня війна почалась ще у 2014 році.

Фото: IMDb

