Інтрига до останньої серії. Топ-5 детективних серіалів, від яких перехоплює дух

Добірка найкращих детективних серіалів.

Гострі сюжетні повороти, злодій та герой — ось складові на яких тримаються детективні серіали.

Однак, кожен серіал захоплює глядача своєю неповторною родзинкою і тримає увагу до останнього титру.

Ранок у Великому Місті готовий розказати про 5 серіалів в жанрі детектив, які полоскочуть твої нерви.

Адже саме такі захопливі історії доможуть хоча б ненадовго відволіктися від жахів війни.

Жанр: драма, детектив, трилер, кримінал

Рік: 2014-2020

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 15

Тривалість серії: 42 хвилини

Оцінка на IMDb: 8.1

Сюжет: Енналіз Кінг була успішним адвокатом у великій фірмі. Вона залишає роботу і займає пост викладача в одному з найзнаменитіших юридичних університетів.

Тепер у неї є можливість поділитися своїм багажем знань з молодим поколінням.

З першого дня роботи вона стала доводити студентам, що кожен злочин можна виправдати, а значить і злочинці не повинні нести покарань за свої діяння. Але скоро вона дуже пошкодувала про те, що говорила.

В університеті здійснюється жорстоке вбивство, очевидно, що його скоїв хтось із студентів, що відвідували лекції Кінг. Вбивця надто перейнявся інформацією, яку хотіла донести Кінг.

Жанр: драма, детектив, кримінал

Рік: 2010-2015

Кількість сезонів: 4

Кількість серій: 4

Тривалість серії: 56 хвилин

Оцінка на IMDb: 8.0

Сюжет: Джон Лютер — видатний детектив, який завдяки активній роботі та високому розкриттю злочинів прославився на весь Лондон.

Чоловік використовує не цілком стандартні методи для затримання найнебезпечніших головорізів.

Кожен епізод картини починається з розкриття особистості злочинця, після чого розслідуються всі деталі взаємозв’язку мисливця та його жертви.

Жанр: драма, трилер, кримінал

Рік: 2019

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 8

Тривалість серії: 43 хвилин

Оцінка на IMDb: 8.2

Сюжет: У центрі сюжету серіалу знаходяться дві дівчини.

Одна — наймана вбивця, яка отримує справжнє задоволення від свого заняття.

А друга працює в секретній службі, але на посаді, яка не дозволяє Єві розкривати весь свій потенціал.

Єва нападає на слід маніячки, яка вбиває людей без зайвого жалю.

Але агентка MI5 ще не знає, що її противниця також розумна і підступна, і Вілланель ні за що не захоче здаватися.

Жанр: драма, комедія, кримінал

Рік: 2019

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 10

Тривалість серії: 50 хвилин

Оцінка на IMDb: 8.2

Сюжет: це своєрідна чорна комедія, яка розповідає про трьох абсолютно різних жінок.

Кожна з них – представниця свого покоління. Головні героїні чудово знають, чого хочуть від життя, але домагаються цього різними шляхами.

Жінки зіткнулися зі зрадами в різні роки життя.

Вони змушені боротися з найстрашнішим ворогом — власною гордістю.

Жанр: драма

Рік: 2009–2016

Кількість сезонів: 7

Кількість серій: 22

Тривалість серії: 41 хвилина

Оцінка на IMDb: 8.2

Сюжет:

Алісія мала все: коханий чоловік, сім’я, гроші і статус у суспільстві.

Чоловік позбавляється свого посту, коли виявляється звинувачений у харасменті, а потім ще й у корупції.

Як і її чоловік, Алісія колись була юристом, щоправда, вже не практикувала тринадцять років. На щастя, лишилися старі зв’язки. Однокашник та друг Алісії пропонує їй роботу у своїй фірмі.

Героям доводиться викручуватися в складних справах, знаходити мову з найскладнішими клієнтами, принагідно вирішуючи свої проблеми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі мінісеріали.

Фото: IMBd

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.