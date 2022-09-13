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ICTV Ранок 13.09.2022 20:52
13.09.2022 20:52
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Швидкий, але продуктивний сон: як нарешті виспатися за короткий час

Швидкий, але продуктивний сон: як нарешті виспатися за короткий час

Як швидко висипатися під час війни.

Війна, як паразит, висмоктує всі сили в людини, натомість залишає тривогу тар страх.

За таких умов дуже важко виспатись, враховуючи ще й те, що ворог навмисно обстрілює міста, щоб спрацьовували сирени.

Він намагається виснажити українців.

Однак ми так просто не здамось!

Ранок у Великому Місті розповідає дієві поради, як виспатись у будь-яких умовах.

Читай та практикуй!

Як швидко висипатися

Розслабся 

У ліжко потрібно лягати повністю розслабленим.

Це означає, що всі свої турботи й переживання ти маєш залишити позаду або хоча б відкласти на завтра.

Зрозуміло, що на ділі зупинити нестримний потік думок, не так вже й просто.

Але в цьому тобі допоможе вечірня медитація, заспокійлива музика, ароматизовані свічки й чашка трав’яного чаю.

Просто дозволь собі відпочити.

ромашковий чай фото

Не їж перед сном

Експерти не радять їсти менш ніж за 2 години до сну.

І справа не лише у зайвих кілограмах, яких тобі не уникнути, якщо полюбляєш опівнічні перекуси.

На ситий шлунок не виробляється мелатонін — один з гормонів росту, що відповідає за твоє висипання.

Ну а тоді приготуйся до невтішних наслідків зранку — не надто свіжий зовнішній вигляд і набряки під очима.

Може, таки краще почекати сніданку наступного разу?

Спи під теплою ковдрою

У багатьох тепло асоціюється із затишком, захищеністю та комфортом.

Чому б не закутатись у пухкеньку ковдру, якщо під нею краще спиться?

квдра фото

Так, це не просто стереотипний атрибут, а й спосіб висипатися краще.

Вчені Массачусетського університету взагалі радять обирати важку ковдру.

Вона забезпечує відчуття “кокону”, що зменшує фізичне збудження і допомагає заснути.

Засинай до настання півночі

Приблизно о 23 годині починається фаза повільного сну.

У цей час мозок встигає відновлюватися, що позитивно впливає практично на всі системи організму.

Якщо виробиш звичку лягати раніше, зможеш прокидатись швидше й виконувати свої завдання вранці.

Так ти будеш значно продуктивнішим(-ою).

Вироби чіткий режим

Лягати й прокидатись варто в той самий час.

Тоді твій організм працюватиме не гірше будильника.

будильник фото

Для прикладу, якщо тобі завжди бракує часу, можеш виробити стійке звикання організму до 5-годинного сну.

І раз на тиждень спати не менше, ніж 8 годин.

Спочатку буде не просто, але це перейде.

Адаптація до подібного ритму триває в середньому 1 місяць.

Також по темі: Неможливо заснути через стрес? Поради, які допоможуть налагодити сон Продукти, які борються з безсонням: що можна і не можна їсти перед сном Як впоратися з безсонням: рятівні поради, які допоможуть нарешті виспатись

Вітаміни

У зимовий період наш організм впадає в економний режим.

Йому необхідна вітамінна підтримка.

А якщо її бракує, виспатись тобі навряд чи вийде. Тоді не допоможе ні кава, ні наші поради.

Тож вживай вітаміни D та С для кращого імунітету й здорового сну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечний сидячий спосіб життя.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: безсоння, Здоров'я, сон
13.09.2022 20:52

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