Цінуйте особистий простір. Як ужитися з великою кількістю людей в одному помешканні

Як зробити життя гуртом комфортнішим?

Жахлива війна змушує багатьох покидати свої домівки через постійні обстріли й тікати в невідомість на невизначений термін.

За перших два тижні війни понад 2.5 мільйонів українців виїхали з рідних міст.

У такі непрості часи комфорт відходить на другий план, тож доводиться жити з великою кількістю людей в одному помешканні, аби зберегти своє життя.

Психологиня Ірина Тичина в телеграм-каналі Психологічна підтримка дала кілька порад, що допоможуть пристосуватися до життя гуртом.

Як ужитися з великою кількістю людей в одному помешканні?

Турбота про тих, хто поряд

Часом нам необхідно віддавати часточку свого тепла й любові іншим, аби відірватися від негативних думок.

Намагайтеся піклуватися про оточення, адже це допомагає сконцентруватися й спрямувати енергію на щось корисне.

До того ж взаємодопомога гуртує й унеможливлює виникнення конфліктів.

Чіткий розклад

Життя за узгодженим графіком також допомагає уникати непорозумінь.

Узгодьте план, за яким комфортно буде жити всім.

Можливість побути на самоті

Особистий простір важливий для кожного навіть у мирний час.

Зараз варто потурбуватися про те, щоб у всіх вимушених мешканців спільного будинку була можливість усамітнитися й побути наодинці зі своїми думками.

Спілкування — це добре, але інколи від нього потрібно відпочивати.

Розподіл обов’язків

Для комфортного життя кожен має робити те, що вміє найкраще.

В усіх має бути можливість проявити свої здібності й таланти.

Нехай хтось смачно готує, хтось доглядає за дітьми, а хтось слідкує за чистотою в приміщенні.

Умійте пробачати

Ідеальних людей не існує. Усі ми припускаємося помилок.

Зараз украй важливо вміти пробачати чужі недоліки й не критикувати інших.

Краще робити акцент на чомусь хорошому й намагатися якомога частіше підбадьорювати одне одного.

Сварки — головний ворог групи людей, що живе разом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які слова потрібно говорити дитині під час війни.

Фото: Pexels

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